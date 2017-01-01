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İl Sağlık Müdürü Kılıç, Bünyan, Sarız ve Pınarbaşı İlçelerini Ziyaret Etti



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, Müdür Yardımcısı Hayrettin Veyisoğlu ile birlikte Bünyan, Sarız ve Pınarbaşı ilçelerini ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç ilk olarak Bünyan ilçesinde Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şakire Gülsevim Akalın'ı ziyaret etti. Ardından Sarız İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Aydoğ ve Hastane Müdürü Necati Arık'ı ziyaret eden İl SAğlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç ve İl Sağlık Müdür Yardımcısı Hayrettin Veyisoğlu, Pınarbaşı ilçesinde de İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yunus Erdoğan'ı ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Kılıç ziyaretlerde ilçedeki durum hakkında bilgiler aldıktan sonra ilçe müdürlerine çalışmalarında başarılar diledi.

(AÖ-Y)



27.04.2017 09:05:53 TSI

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