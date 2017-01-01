27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Belediye Başkan Vekili Öztürk, mahallelerde incelemelerde bulundu

27 Nisan 2017 Perşembe, 09:02
Belediye Başkan Vekili Öztürk, mahallelerde incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Sert ve kurum müdürleri ile birlikte ilçeye bağlı kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu. İlk olarak Kaymaklı ve Değirmenarkı İlkokulunu gezen Öztürk, sıkıntılarla ilgili öğretmen ve muhtardan bilgi aldı. Ziyaretleri sırasında öğrencilerle sohbet eden Öztürk, onlara kırtasiye malzemesi ve çeşitli hediyeler dağıttı. Daha sonra beraberindekilerle Erçek Mahallesi'ne geçen Öztürk, 23 Nisan şenliklerine katıldı. Öğrencilerin hazırladığı zeybek oyununu izleyen Öztürk, ardından yapımı devam Erçek Yaşam Merkezi'ni gezdi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Öztürk, Erçek Yaşam Merkezi'nin daha önce belediye ek hizmet binası olarak kullanıldığını ifade ederek, "Merkezimizde çalışmalar bitme aşamasına geldi. İçerisinde, kütüphane, bilgisayar sınıfı, çocuk oyun odası, fitnes salonu, satranç salonu, çok amaçlı tiyatro salon başta olmak üzere 11 atölye bulunuyor. Burada hem kadınlarımız, hem gençlerimiz hem de çocuklarımız hizmet alacak. Bir yandan kurs görecek olan vatandaşlarımız, bir yandan da spor yapacaklar. Mayıs ayında açılışını gerçekleştireceğimiz bu merkezimizden çevre mahallelerdeki vatandaşlarımız da faydalanabilecektir. Yine Mehmetçik İlköğretim Okulu bahçesinde yapımı devam eden çok amaçlı spor salonumuz da bitme aşamasına geldi. Bunun yanında yine okul bahçesine çok kapsamlı bir çocuk parkı ve bir anaokulu projemiz var. Bunların temelleri de mayıs ayında atılacak. Bu projenin de temeli mayıs ayında atılacak. Yine Erçek Lisesi bahçesinde bölgenin ihtiyacını karşılayacak şekilde bir kapalı spor salonu temeli atılacak. İnşallah 2018 yılında bu spor salonumuz hizmete açılacak. Bunun yanında okul bahçelerimiz asfaltlanacak. Erçek ve çevre mahallelerde yatırımlarımız devam edecektir" dedi.
Erçek Gölü ile ilgili de açıklamada bulunan Öztürk, "Erçek Gölü, Van ve Türkiye için önemli. Gerek flamingolar gerekse Erçek Gölü koruma altına alınacak ve daha önce yapılan festival daha geniş kesimlere hitap edilecek şekilde devam edecektir" şeklinde konuştu.
(ATL-ŞAK-Y)

27.04.2017 09:10:03 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
YYÜ'de dev sempozyum; 24 farklı ülkeden bilim insanı katılacak
YEREL

YYÜ'DE DEV SEMPOZYUM; 24 FARKLI ÜLKEDEN BİLİM İNSANI KATILACAK
İslam dünyasının yaşadığı sorunlar Van'da tartışılacak
YEREL

İSLAM DÜNYASININ YAŞADIĞI SORUNLAR VAN'DA TARTIŞILACAK
3. Türkiye-İran Forumu sona erdi
YEREL

3. TÜRKİYE-İRAN FORUMU SONA ERDİ
İran Doğu Azerbaycan Eyaleti Vali Yardımcısı Ali Navadad, Vali Taşyapan'ı ziyaret etti
YEREL

İRAN DOĞU AZERBAYCAN EYALETİ VALİ YARDIMCISI ALİ NAVADAD, VALİ TAŞYAPAN'I ZİYARET ETTİ
YYÜ felsefe topluluğundan anlamlı yardım
YEREL

YYÜ FELSEFE TOPLULUĞUNDAN ANLAMLI YARDIM
&quot;Ağlayan gelinler&quot; büyülüyor
YEREL

"AĞLAYAN GELİNLER" BÜYÜLÜYOR
Mahalle okul yöneticilerine yönelik iş yeri sağlık ve güvenlik toplantısı
YEREL

MAHALLE OKUL YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK İŞ YERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK TOPLANTISI
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Çaldıran'da bahar temizliği seferberliği
YEREL

ÇALDIRAN'DA BAHAR TEMİZLİĞİ SEFERBERLİĞİ
Van'da TEOG sınavı başladı
YEREL

VAN'DA TEOG SINAVI BAŞLADI
Van'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

VAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Başkale'de 16 göçmen yakalandı
YEREL

BAŞKALE'DE 16 GÖÇMEN YAKALANDI
Van'da hüzün çiçekleri açtı
YEREL

VAN'DA HÜZÜN ÇİÇEKLERİ AÇTI
EN ÇOK OKUNANLAR
ABD'den tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
DÜNYA

ABD'DEN TARTIŞMA YARATAN FOTOĞRAFLA İLGİLİ AÇIKLAMA

 1
  • 2 Kıyamet çukuru diyorlar ama işte işin aslı!
  • 3 Türkler hakkında ilginç bilgiler!
  • 4 300 bin dolarlık kapkaç yapan kadın bakın kim çıktı!