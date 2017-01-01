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Adana'da elektrik kesintisi



ADANA (İHA) - Adana'nın Seyhan, Sarıçam, İmamoğlu, Aladağ, Ceyhan, Yumurtalık ve Pozantı ilçelerinde cumartesi günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Nisan Cumartesi günü, Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi 37050 ve 37051 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Cemalpaşa Mahallesi 63010 Sokağa 09:00-12:00 saatleri arasında, Sarıçam ilçesi Karaömerli, Çiçekli, Aflak, Ayvalı, Karayusuflu, Kösefakılı, Maltepe, Kepeztepe, Eğeciuşağı, Boztepe, Çaylı ve Kılbaş mahalleleri ile ASKİ Arıtma tesislerine 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

İmamoğlu ilçesi Malıhıdırlı, Pekmezci ve Faydalı Mahalleleri 09:00-15:00 saatleri arasında, Aladağ ilçesi Kışlak Mahallesi Merkez, Kodaz sokaklar, Karahan Mahallesi Merkez, Karakoyak sokaklar, Gökçeköy Mahallesi Merkez Sokak ve Gökgöz Mahallesi Andırap Sokağa 08:00-18:00 saatleri arasında, Posyağbasan Mahallesi Çömekli, Yağbasan ve Köşkerli sokaklar 09:00-17:00 saatleri arasında enerjisiz kalacak.

Ceyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi 42 Sokak, 43 Sokak,95 Sokak, 96 Sokak, 97 Sokak, 101 Sokak, 102 Sokak, İbrahim Karaoğlanoğlu Sokak, Vatan Sokak, Silistre Sokak ve Ebulfeyz Elçibey Sokakta 09:00-14:00 saatleri arasında, Yumurtalık ilçesi Gölovası Mahallesi Gölovası Sokakta 09:00-15:00 saatleri arasında, Pozantı ilçesi Zafer, Kurtuluş ve Gökbez mahallelerinde 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesilecek.

(ELF-Y)



27.04.2017 09:10:14 TSI

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