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Mersin'de elektrik kesintisi



MERSİN (İHA) - Mersin'in Akdeniz, Erdemli, Toroslar, Mut ve Silifke ilçelerinde cumartesi günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Nisan Cumartesi günü, Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi 5722, 5724, 5726, 5720, 5769 ve 5767 Sokaklar, Güneş Mahallesi 5818 Sokak ve 5822 Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında, Adanalıoğlu Mahallesi Karanfil Sokak, Atatürk-4 ve Kurudere Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında, Bahçeli Kürkçü Mahallesi, Bahçeli Aşağıburhan Mahallesi, Bahçeli Yukarıburhan Mahallesi, Yanpar Mahallesi, Parmakkurdu Mahallesi, Akdam Mahallesi, Demirhisar Mahallesi ve Puğkaracadağ mahallelerine 08:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi Tekirağacı Caddesine 09:00-13:00 saatleri arasında, Kargıpınarı Mahallesi Tömük Caddesi, Hasan Tahsin Caddesi ve Kevser Caddesinde 09:00-14:00 saatleri arasında, Kargıpınarı Mahallesi Sabahattin Çakmakoğlu Caddesi ve Pınar Sokakta 09:30-11:30 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Yeniköy Mahallesi Elmalı Pınar mevkisinde 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Mut ilçesi Yazalanı, Cumhuriyet, Karşıyaka, Güllük, Meydan, Pınarbaşı, Doğancı ve Kültür mahalleleri 09:00-17:00 saatleri arasında, Silifke ilçesi Hüseyinler mahalleleri 09:00-17:00 saatleri arasında, Sarıcalar Mahallesi, Göksu Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı ile Menekşe Sokak, Çilek Sokak ve Kardelen Sokak 10:00-15:30 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

(ELF-Y)



27.04.2017 09:10:29 TSI

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