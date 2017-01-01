27 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Şükrü Söylevci'den AGC'ye iade-i ziyaret

27 Nisan 2017 Perşembe, 09:05
Şükrü Söylevci'den AGC'ye iade-i ziyaret
Şükrü Söylevci'den AGC'ye iade-i ziyaret

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şükrü Söylevci Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Semra Şener'i makamında ziyaret etti.
Efeler Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şükrü Söylevci Aydın Gazeteciler Cemiyet Başkanı Semra Şener'e iade-i ziyarette bulundu. Ziyarete Semra Şener'in yanı sıra AGC genel sekreteri Mehmet Özçakır, AGC Saymanı Hüsamettin Kaçar, yönetim kurulu üyesi Murat Şenbaklavacı, Efeler Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler personeli Barış Erbaş ve Aşkın Yeğin katıldı.
Ziyarette yerel basının sorunları ele alınırken, Şükrü Söylevci geçmişte Aydın Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürütmesi dolayısıyla yerel basının sorunlarını bildiğini dile getirdi. Şükrü Söylevci Aydın'da faaliyet gösteren yerel gazetelerin ayakta kalabilmesi için ellerinden gelen desteği sunacaklarını, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan'ın da yerel gazetelerin desteklenmesi konusunda duyarlı olduğunu dile getirdi.
Aydın Gazeteciler Cemiyeti başkanı Semra Şener ise yerel gazetelerin güçlendirilmesi adına Aydın Gazeteciler Cemiyeti, Efeler Belediyesi ve Efeler Kent Konseyi'nin ortak projelerde çalışabileceğini belirterek, Aydın'da faaliyet gösteren yerel gazetelerin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve Aydın'da yerel gazete okuma kültürünün geliştirilmesi için birlikte çaba sarf edeceklerini belirtti. Ziyaret Şükrü Söylevci'nin hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.
(MB-Y)

27.04.2017 09:14:00 TSI
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