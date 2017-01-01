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Kardeşleriyle Fidan Diktiler



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü'ne bağlı Otlukbeli ve Erzincan Kız Yurtları Öğrencileri TOBB Binali Yıldırım Anadolu Kız İmam Hatip Proje Lisesi'nde bulunan 10-B kardeş sınıflarıyla birlikte 50 adet fidanı toprakla buluşturdu.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun "KYK Gönül Bağı", "HerKYKlıbirfidan" etkinlikleri kapsamında gerçekleşen programda KYK'lı öğrenciler TOBB Binali Yıldırım Anadolu Kız İmam Hatip Proje Lisesi'nde öğrenim gören kardeşleriyle buluştular. Peygamber Efendimiz'in S.A.V.'in "Kıyametin Kopacağını Bilseniz, Yine de Ağaç Dikiniz" Hadis-i Şerif'inin gereğini yerine getiren KYK'lı öğrenciler, İmam hatip Lisesi'nde okuyan kardeşleriyle de gönül bağı kurdular.

Programda duygularını dile getiren TOBB Binali Yıldırım Anadolu Kız İmam Hatip Proje Lisesi öğrencisi Amine Keleş bu güzel etkinlikten dolayı KYK'lı ablalarına teşekkür etti.

KYK Erzincan İl Müdürlüğü Erzincan Kız Yurdu öğrencisi Sümeyra Etlan düzenlenen etkinliğin çok anlamlı bir etkinlik olduğunu belirterek KYK Erzincan İl Müdürlüğü ve TOBB Binali Yıldırım Anadolu Kız İmam Hatip Proje Lisesi'ne teşekkürlerini iletti.

Program sonunda konuşan KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek "KYKGönülBağı", "HerKYKlıbirfidan" etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen ağaç dikme programımıza ev sahipliği yapan TOBB Binali Yıldırım Anadolu Kız İmam Hatip Proje Lisesi Müdürü Sayın Uğur Mutlu'ya ve öğrencilerine sıcak, samimi karşılamalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlikte söz alan TOBB Binali Yıldırım Anadolu Kız İmam Hatip Proje Lisesi Müdürü Uğur Mutlu da KYK'lı öğrencilerin bu güzel ziyaretinden çok memnun olduklarını ve programı düzenleyen KYK Erzincan İl Müdürlüğü ile öğrencilerine teşekkürlerini iletti.

(FG-AT-Y)



27.04.2017 09:35:51 TSI

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