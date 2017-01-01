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Kars'ta teröre tepki

27 Nisan 2017 Perşembe, 09:27
Kars'ta teröre tepki
- Belediye Başkanmı Murtaza Karaçanta, "Hain terör amacına asla ulaşamayacak"

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Kağızman'da yaşanan ve 2 uzman çavuşun şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı hain terör saldırısına tepki gösterdi.
Karaçanta, "Kağızman ilçesinde, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu, 2 uzman çavuş'umuz şehit düştüğü ve bir askerimizin yaralanmış olması haberi bizleri derinden üzmüştür" dedi.
Karaçanta, "Yüzyıllarca üzerinde birlikte kardeşçe yaşadığımız topraklarımıza, birlikte yaşama isteğimize nifak tohumları ekmeye çalışanları lanetliyoruz. Hain saldırılar kardeşliğimizi asla zayıflatamayacak. Gücümüzü, kardeşliğimizi muhafaza ederek bir kez daha birlik ve beraberlik içerisinde bütün engelleri aşacağız. Bu alçakça saldırılar, milletimizin sahip olduğu birlik ve beraberliği bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yıkmaya yetmeyecektir. Milletimize düşen görev sağduyulu olmak, terör örgütlerinin ve onların taşeronlarının tuzağına düşmemektir. Bugün suçlama değil, sorumluluk alma vaktidir. Bugün terör taşeronlarının oyununu bozma vaktidir" diye konuştu.
Türk milletinin dik duruşu ile hiçbir terör örgütünün oyunlarına gelmediğini ifade eden Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, "Bu aziz millet yüz yıllardır kardeşçe iç içe yaşamış bundan sonrada aynı kardeşlik bağı içerisinde yaşamaya devam edecektir. Terör saldırıları ile sabrımızı zorlayan iç ve dış mihraklar, bu milletin Malazgirt'te, Kurtuluş Savaşı'nda ve Çanakkale'de vermiş olduğu mücadeleyi akıllarından çıkarmasınlar. Millet olarak, alçak terör saldırıları karşısında tahriklere gelmemeliyiz. Terör örgütü ve destekçilerinin istediği de vatandaşlarımızı tahrik ederek, ülke bütünlüğüne ve birlikteliğimize zarar vermektir. Gün ortaya koyma günüdür. Acılarımızı paylaşıp, terörle mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimize sonuna kadar destek günüdür" şeklinde konuştu.
Başkan Karaçanta Kağızman'da şehit düşen 2 askere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı dileklerinde bulundu. Karaçanta, patlamada yaralanan askere de acil şifalar diledi.
(IÇ-AT-Y)

27.04.2017 09:36:13 TSI
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