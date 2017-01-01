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Düzce Üniversitesi'nde engelsiz yaşam festivali düzenlendi



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon Topluluğu, sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında düzenlediği "Engelsiz Yaşam Festivali" ile örnek bir etkinliğe daha imza attı.

Program, Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri ve engelli kardeşlerimizin katılımıyla Düzce Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen müzik etkinliği ile başladı. Müzik eşliğinde horon, halay, çiftetelli ve çeşitli halk oyunları oynayan katılımcılar, gönüllerince eğlendi.

Müzikal oyunların ardından Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezinde bulunan derslikte eğitim gören engelli kardeşlerimiz, ders anlatımından sonra kep ve cüppelerini giyerek temsili mezuniyet belgelerini Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin'in elinden aldılar. Mezun olmanın sevincini yaşayan misafir öğrenciler, kep atma töreninde keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusunu birlikte yaşadılar.

Düzce Üniversitesi öğrencileri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında kurulan görme engelli parkuru ve tekerlekli sandalye parkurlarını test ederek engelli bireylerin yaşadığı zorluklara karşı empati duygularını geliştirdiler. Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ne ait stantlarda sergilenen el ürünlerini satın alan öğrenciler, engelli kardeşlerine ve Özel Eğitim Merkezine destek oldular.

Etkinlik kapsamında Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Ahizer Özbek, Cumhuriyet Konferans Salonunda katılımcılar için konser verdi. Konserin ardından katılımcılar göz bağıyla gözlerini kapatarak sesli betimleme filmi olan Sivas adlı filmi birlikte izlediler. Kendilerini görme engelli bireylerin yerine koyan Düzce Üniversitesi öğrencileri, engelli bireylere karşı farkındalık oluşturulması konusunda örnek bir davranış sergilediler.

(TT-AY)



27.04.2017 09:37:52 TSI

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