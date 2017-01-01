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Akçakoca'da çevre düzenleme çalışmaları başladı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hacıyusuflar Mahallesi Değirmenağzı cami çevresinde kilit parke ve peyzaj çalışmalarına başladı.

Akçakoca'da eksikliklerin giderilmesi noktasında çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici "İlçemizi modern bir kent olarak geleceğe taşımak için bu zamana kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Akçakoca Belediyesi olarak projelerimizi halkımızın talepleri doğrultusunda şekillendirmeye gayret ediyoruz. Halkımızın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik yapmış olduğumuz çalışmalar da bunlardan bazıları. Bu kapsamda ilçemizde bulunan ve vatandaşlarımızın kullanımında olan ortak kullanım alanlarında gerekli olan tüm çalışmaları özveriyle gerçekleştiriyoruz" ifadelerinde bulundu.

(TT-AY)



27.04.2017 09:39:36 TSI

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