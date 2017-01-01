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Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü Örnek Kişilikler başlıklı panel düzenlendi

27 Nisan 2017 Perşembe, 09:33
Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü Örnek Kişilikler başlıklı panel düzenlendi
Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü Örnek Kişilikler başlıklı panel düzenlendi

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Valiliği Kültür Turizm İl Müdürlüğü ile Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen "Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü; Örnek Kişilikler" başlıklı panel gerçekleştirildi.
Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonunda düzenlenen programa Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akkuş, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Metin Kılıç, Kültür ve Turizm İl Müdürü Özcan Budak, Müdür Yardımcısı Sabahattin Parlak ile öğretim elamanları ve öğrenciler katıldı.
Programın moderatörlüğünü gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, örnek kişilerin kolay yetişmediğini ifade ederek kültür ve irfanı şekillendiren bu insanların Ülkemize büyük değer kattığını dile getirdi. Panelde konuşulacak olan Mahir İz, Ali Fuat Başgil, Ekrem Hakkı Ayverdi ve Fethi Gemuhluoğlu gibi önemli şahsiyetlerin öğrenciler için model insanlar olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan Genç, sözü panelistlere bıraktı.
Panelin ilk konuşmacısı Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mümin Topçu, örnek kişiliklerden ilki olan Mahir İz ile ilgili bir konuşma gerçekleştirdi. Mehmet Akif Ersoy'un yanında yetişen ve öğretmenlik mesleğini icra eden Mahir İz'in hayattaki en büyük gayesinin kemal sahibi insan yetiştirmek olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Topçu, O'nun milli manevi değerlere büyük hizmetlerde bulunduğunu ifade etti.
Panelin diğer konuşmacısı Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Adnan Esenyel, Ali Fuat Başgil ve İnsan Hakları konulu bir sunum yaptı. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'in hem hukuk, hem felsefe hem de siyaset alanında büyük bir donanıma sahip olduğunu belirten Esenyel, O'nun gelenekle akılcılığı birleştiren önemli bir kişilik olduğunu sözlerine ekledi. Ali Fuat Başgil'in insan haklarını devletin gücünü sınırlandıran bir kavram olarak gördüğünü dile getiren Yrd. Doç. Dr. Adnan Esenyel, O'nun dünya görüşüne göre insan haklarının insanla devlet arasındaki ilişkiyi düzenlediğini söyledi.
Panelin bir diğer konuşmacısı Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Özçelik, örnek kişiliklerden Ekrem Hakkı Ayverdi konulu bir konuşma yaptı. Büyük bir imparatorluk şuuruyla yetişen Ekrem Hakkı Ayverdi'nin Osmanlı mimarisi hayranı bir şahsiyet olduğunu dillendiren Özçelik, O'nun Osmanlı Devleti'nin yıkılış sürecinde zarar gören önemli mimari yapıların restorasyonunu üstlendiğini sözlerine ekledi. Osmanlı mimarisini meçhul olmaktan kurtaran kişi olarak tanınan Ekrem Hakkı Ayverdi'nin 1950 yılından sonra kendisini fikir ve sanata adadığını ifade ederek sözlerini sonlandırdı.
Panelin son konuşmacısı olan Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Aytekin ise örnek kişiliklerden Fethi Gemuhluoğlu'nun gönül insanı olarak tanındığını belirterek O'nu doğruluktan şaşmayan bir hizmet insanı olarak nitelendirdi.
"Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü: Örnek Kişilikler" başlıklı panel, konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.
(TT-AY)

27.04.2017 09:42:38 TSI
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