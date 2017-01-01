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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Büyükşehir'den 'Unutulan Zafer Kut'ül-Amare' semineri

27 Nisan 2017 Perşembe, 09:34
Büyükşehir'den 'Unutulan Zafer Kut'ül-Amare' semineri
Büyükşehir'den 'Unutulan Zafer Kut'ül-Amare' semineri

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak Kayseri'ye geldi. Armağan, Türk tarihinin unutulan zaferlerinden Kut'ül Amare'yi anlattı.
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenen söyleşiye Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan katıldı.
'Unutulan Zafer Kut'ül Amare' konulu söyleşide birinci dünya savaşında Kut'ül Amare kadar kesin bir zaferimiz olmadığını vurgulayan Mustafa Armağan, "İngiliz ordusu on binlerce ölü verdi. 13 bin 500 askeri kalmıştı. Beşi general 467 subayı vardı. Dünyanın o dönemdeki en büyük devletinin ordusu battı, bitti, yok oldu denilen Osmanlı'ya teslim oldu. Bu şeref tablosu 101 yıl önce yaşandı" dedi.
Mustafa Armağan, konuşmasında Kut'ül Amare'de büyük kahramanlıklar göstermiş olan bugünkü Zincidere Komando Tugayı'nın nüvesini teşkil eden ve Kasap Alayı olarak da bilinen 44'üncü alaydan da bahsetti. Armağan, "Kayseri Kut'ül Amare'nin kahraman evlatlarından bir kısmını bağrından çıkarmış bir şehirdir" diye konuştu.
(SK)

27.04.2017 09:43:46 TSI
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