YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir'den 'Unutulan Zafer Kut'ül-Amare' semineri

Büyükşehir'den 'Unutulan Zafer Kut'ül-Amare' semineri



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak Kayseri'ye geldi. Armağan, Türk tarihinin unutulan zaferlerinden Kut'ül Amare'yi anlattı.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenen söyleşiye Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan katıldı.

'Unutulan Zafer Kut'ül Amare' konulu söyleşide birinci dünya savaşında Kut'ül Amare kadar kesin bir zaferimiz olmadığını vurgulayan Mustafa Armağan, "İngiliz ordusu on binlerce ölü verdi. 13 bin 500 askeri kalmıştı. Beşi general 467 subayı vardı. Dünyanın o dönemdeki en büyük devletinin ordusu battı, bitti, yok oldu denilen Osmanlı'ya teslim oldu. Bu şeref tablosu 101 yıl önce yaşandı" dedi.

Mustafa Armağan, konuşmasında Kut'ül Amare'de büyük kahramanlıklar göstermiş olan bugünkü Zincidere Komando Tugayı'nın nüvesini teşkil eden ve Kasap Alayı olarak da bilinen 44'üncü alaydan da bahsetti. Armağan, "Kayseri Kut'ül Amare'nin kahraman evlatlarından bir kısmını bağrından çıkarmış bir şehirdir" diye konuştu.

(SK)



27.04.2017 09:43:46 TSI

NNNN

