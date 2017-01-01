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Tenis il birinciliği ödülleri verildi



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) -Tenis Federasyonu Düzce İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Tenis Kız-Erkek İl Birinciliği sona erdi.

Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Tenis Kortunda yapılan Tenis İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren sporculara kupalarını verildi.

9 yaş erkeklerde Bartu Ulutaş birinci, Doruk Çalıkoğlu ikinci kızlarda Nehir Cumhur birinci, Ravza Aydın ikinci 10 yaş erkeklerde Kaan Öztürk birinci, Efe Ok ikinci kızlarda CemrenazAbdirkaya birinci, Beyza Bağca ikinci, 12 yaş erkeklerde Onur Çelik birinci, Tuna Turhan ikinci kızlarda Ada Atik birinci, Melina Asya Özdemir ikinci 14 yaş erkeklerde Efe Kaşkır birinci, Elifnaz Tuzcuoğlu ikinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdür Vekili Faruk Çelik ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Mali İşler Şube Müdür Vekili Fatih Keten verdi.

(AY)



27.04.2017 09:52:29 TSI

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