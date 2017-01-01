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Samsatlı depremzedelere İşkur desteği

27 Nisan 2017 Perşembe, 09:45
Samsatlı depremzedelere İşkur desteği
Samsatlı depremzedelere İşkur desteği

(Fotoğraflı)

Fahrettin Çelik
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde geçtiğimiz ay meydana gelen depremin ardından, istihdam edilmek üzere İşkur'a başvuranları kura heyecanı sardı.
İşkur İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, Samsat Kaymakamlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 130 kişilik kura çekildi.
871 kişinin başvurduğu İşkur alımları için Hükumet Konağı bahçesinde, Kahta Noterliğince yapılan kura çekimine Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile iş başvurusunda bulunan vatandaşlar katıldı.
Kura çekiminde bulunan Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, deprem nedeni ile İşkur'un bu yıl Samsat ilçesine daha fazla işçi çalıştırma hakkı vererek, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin en aza çekilmesine katkı sunulduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti.
Kaymakam Yıldırım, "Büyüklerimiz deprem nedeni ile Samsat ilçemize daha fazla işçi çalıştırma hakkı verilmesini takdir ederek, bizleri sevindirdiler. İl dışına çalışmaya giden vatandaşlarımızdan 130 kişi daha kendi memleketinde çalışarak, ailelerinin yanında kalacaklardır. Bu işçilerimiz Kaymakamlığımız bünyesinde çalıştırılacak, hem depremin yaralarını sarmada yardımcı olacak, hem de istihdam edilmiş olacaklardır. Kuralar noter huzurunda, kamu kurum ve kuruluş amirlerimizin ve vatandaşlarımızın huzurunda çekilmiş, başvuran 871 kişinin isminin kurada olduğu görmek adına 130 kazanan kişinin dışında diğer isimler de tek tek açılarak okunmuştur. En şeffaf bir şekilde kuralar çekilmiş ve en adil bir şekilde bu işçiler çalıştırılacaklardır. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
(FÇ-AHM)

27.04.2017 09:54:19 TSI
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