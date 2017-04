YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Alıcık çocukları eğlenirdi

Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile çocuklara hediye ettiği Lunapark biletleri ile çocuklar doyasıya eğlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 4 gün süre ile yararlanabilecekleri Lunapark biletlerini çocuklara hediye eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, lunapark alanına giderek çocukların sevincine ve eğlencesine ortak oldu. 21 Nisan ile 25 Nisan tarihleri arasında geçerli olan Lunapark biletlerinin son kullanım gününde Lunapark alanına giderek çocukların eğlenmelerine ve mutluluklarına şahit olan Belediye Başkanı Haluk Alıcık Lunaparkta eğlenen çocukların ilgi odağı oldu. Lunapark alanına giren Başkan Alıcık'ın etrafını çevreleyen çocuklar, "Başkan amca sen çok yaşa" tezahüratlarında bulunarak başkan amcalarının elini öpüp teşekkür etti. Çocuklar, "Başkan amca sayesinde lunaparkta çok güzel eğlenceli anlar geçirdik. Bu hediyesinden dolayı kendisinbe çok teşekkür ediyoruz" diye konuştular.

Çocukların sevincine, mutluluğuna ortak olan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Çocuklarımız bizim umudumuz, geleceğimiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı mutlu etmek bizim öncelikle görevimiz. Onların yüzündeki bu gülücükleri görmek her şeyin ötesinde. Atamızın çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında biz de onlara ufacık da olsun bir hediye vermek istedik.Her birinin tekrar bayramlarını kutluyorum. Her günlerinin bayram tatında olmasını diliyorum ve her birisinin gözlerinden öpüyorum" dedi.

27.04.2017 09:57:58 TSI

