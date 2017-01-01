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Memurluktan istifa etti, deri işine girdi

27 Nisan 2017 Perşembe, 09:50
Memurluktan istifa etti, deri işine girdi
Memurluktan istifa etti, deri işine girdi

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Faruk Özçelik, 6 yıl önce memurluktan istifa edip deri aksesuar üretim işine başladı. Deri cüzdan, çanta, kemer ve bileklik üreten Özçelik, özel siparişte alıyor.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde deriden yaptığı çanta, cüzdan ve benzeri ürünlerle ilçeye özgü geleneksel el sanatlarına hayat veren Faruk Özçelik, memurluktan istifa edip hobi olarak başladığı mesleğini çok sevdiğini, talep gelmesi halinde ise üretim kapasitesini arttırabileceğini belirtiyor.
Karacasu'da memurluktan istifa ederek deri aksesuar üretmeye başlayan Faruk Özçelik, başlangıçta hobi olarak başladığı bu işi her geçen gün severek yapmaya başladığını belirtti.
Özçelik, hayal dünyasını yansıttığı el emeği göz nuru deri ürünlerinin beğenilerek alınmasından bir hayli memnun olduğunu ifade ederek, şimdilik, sadece deri cüzdan, çanta, kemer ve bileklik ürettiğini, özel sipariş üzerine deri telefon kılıfları da yaptığını ifade etti. Elindeki kıt imkanlarla üretim yapmaya çalıştığını kaydeden deri ustası Faruk Özçelik, "Karacasu derisi ile meşhur olmasına rağmen bir deri ustası olmadığını fark ettim. Önceleri hobi olarak başladım ama sonra çok sevdim ve bu işi yapmam gerektiğini anladım. Memurdum ve 6 yıl önce memurluktan istifa edip bu işe girdim. Karacasu'da bu işi yapan tek kişi benim. Küçük işlerle başladığım mesleği şimdilerde kendi tasarımım kadın çantaları, sandaletler ve cüzdanlarla büyüttüm. Ama imkânların kısıtlı olması sebebi ile yaptığım işin reklamını yapamadım. Reklam yapıp birilerine ulaşmayı başarabilirsem dizilere, tarih konulu filmlere ürünler yapabileceğime inanıyorum. Hedefim elbette bu işte marka olabilmek ama bunun için desteğe ihtiyacım var. Önceleri eşim de bana yardım ediyordu bu işi beraber yapıyorduk. Ama sadece bu işle elde ettiğimiz kazançla ev geçindiremeyeceğimizi anlayınca eşim başka bir işte çalışmaya başladı. Akşamları evde bana dikime yardım ediyor" dedi.
(ES-OD-MB-Y)

27.04.2017 09:58:22 TSI
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