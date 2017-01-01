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Uşak Kaşbelen köyünde ağaç gaspları yaşanıyor



(Fotoğraflı)



Bayram Keleş

UŞAK (İHA) - Uşak' Kaşbelen Köyü'nde ağaçlar gasp ediliyor. Vatandaş bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirirken hırsızlığın devam etmemesi için önlem alınmasını istedi.

Uşak Kaşbelen Köyünde yaklaşık bir aydır belirli aralıklarla vatandaşın tarlasının içinde bulunan ağaçlar kesilerek gasp ediliyor. Mağdurlardan biri olan Şerif Caran ekili arazisinin içine girip ağaçların dallarını kestiklerini muhtemelen fark edilme korkusuyla ağaçların gövdelerini alamadıklarını söyledi. Buna bir dur denilmesini isteyen Caran köyde bu konuda birkaç kişinin daha mağdur olduğuna değindi.

Kaşbelen Köyü Çakırlar mevkiindeki tarlasında 8 tane ağacının kesilerek çalındığını söyleyen Osman Caran da konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "Bir akrabam buradan geçerken görmüş ve bana söyledi geldiğimde tarlamı bu şekilde gördüm. Yaklaşık 3-4 hafta önce kesmişler ben bunu iki hafta önce öğrendim. Ben ilk değilim belki de son olmayacağım bunu yapanların yakalanmasını istiyorum"

Kaşbelen Köyü Muhtarı Hasan Acar'da son zamanlarda gerek özel mülkten gerekse ormandan ve korudan ağaç kesilme olaylarının meydana geldiğini konuyla ilgili olarak Uşak Orman Müdürlüğü'ne başvurduğunu Güre Şefinin buralara gönderecek muhafaza memurunun olmadığını söylediğini iddia etti. Acar; " Uşak Orman Müdürlüğüne gittiğimde bizim buralara gönderecek personelimiz yok siz kendi önlemlerinizi alın şeklinde bir cevap aldım" dedi.

(BK-MB-Y)



27.04.2017 09:59:48 TSI

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