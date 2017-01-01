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AK Parti Nevşehir teşkilatı Türkiye ikincisi oldu



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir İl Teşkilatı, Genel Merkez Teşkilat Performans Sisteminde 97,79'luk bir oranla Türkiye ikincisi oldu.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından AK Parti Bilgi Sistemi AKBİS'in içinde oluşturulan ve teşkilatların parti içi ve parti dışı tüm faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla kurgulanan sistemde Nevşehir İl Teşkilatı, ilçeleri ile beraber 97.79'luk puan alarak TPS Türkiye ikincisi oldu.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, yoğun seçim süreçlerinin yanı sıra teşkilat içi programların da aksamadan devam ettiğini belirterek; "Teşkilat anlamında Nevşehir'imizin gücü belli. Biz o gücü her zaman koruyarak yolumuza devam edeceğiz. İstanbul gibi büyük şehirlerimiz dahil olmak üzere ilçelerimizle birlikte birçok İli geride bıraktık. Bu puanlar teşkilat anlamında yapılan çalışmalar ve üyelerimize ulaşma anlamında yapılan çalışmalarımız değerlendirilerek verilen puanlardır" dedi.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, bu özverili ve kapsamlı çalışmada emeği geçen tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

(COŞ-AÖ-Y)



27.04.2017 10:04:07 TSI

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