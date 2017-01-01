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Bursa'ya 54 yeni diyaliz cihazı alınacak

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:05
Bursa'ya 54 yeni diyaliz cihazı alınacak

Süleyman Aydın
BURSA (İHA) - Bursa Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu, şehirde ihtiyaca yönelik 54 yeni diyaliz cihazının alınmasına karar verdi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, yeni alınacak cihazların Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu, Kestel ve Mudanya'yı kapsayan 1. bölgede kullanılacağını duyurdu.
Bursa Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bursa Diyaliz Hizmet bölgelerinde iki diyaliz merkezi kapandığından Bakanlığımızın ilgili yazılarına istinaden İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu toplanmıştır. Bursa Diyaliz Hizmet Bölgeleri için, 1. bölge (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu, Kestel ve Mudanya) için 54 adet cihaz artırımına karar verilmiştir. 2. Bölge (İznik, Orhangazi, Gemlik) için, yapılacak iş ve işlemlerle ilgili Bakanlığımız talimatlarının alınması, 3., 4. ve 5. bölgeler (Büyükorhan, Orhaneli, Harmancık, Keles, İnegöl, Yenişehir, Mustafakemalpaşa ve Karacabey) için cihaz artırımı yapılmaması kararı çıkmıştır." denildi.
Açıklamada, "Cihaz artırımı uygun görülen 1. bölgedeki merkezler, yönetmeliğin 21. maddesi gereği İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu Raporu ilanını takiben 30 gün içerisinde cihaz artırım taleplerini müdürlüğümüze bildirecek. Müdürlük de bu talepleri başvuru bitiminden sonra otuz gün içinde yönetmelik kapsamında değerlendirecektir. Bu bölgelerde birden fazla sayıda cihaz artırım başvurusu olması durumunda talepler ilgili yönetmeliğin 21. maddesinin c bendinde belirtilen öncelik sıralamasına göre yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
(BRK)

27.04.2017 10:14:25 TSI
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