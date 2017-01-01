27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Minik öğrencilerden Vali Gül'e ziyaret

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:07
Minik öğrencilerden Vali Gül'e ziyaret
Minik öğrencilerden Vali Gül'e ziyaret

(Fotoğraflı)

SİVAS (İHA) - Şarkışla Milli Egemenlik İlkokulu 3-D sınıfı öğrencileri Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.
Tarihi ve kültürel miraslarımızı görmek üzere öğretmenleri ile birlikte il merkezine gelen Şarkışlalı öğrenciler, valilik makamında Vali Davut Gül ile tanışarak sohbet etme imkanı buldu.
Eğitim hayatından mesleğinin zorluklarına kadar birçok konuda Vali Davut Gül'e sorular yönelten çocuklar okullarında ihtiyaç duydukları eksiklikleri de ilettiler. Çocuklarla yakından ilgilenen Valimiz Gül ise bir süre öğrencilerle sohbet ederek bazı tavsiyelerde bulundu.
Valilik makamını öğrencilere gezdirerek bilgiler veren Valimiz Gül, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
(UY-Y-)

27.04.2017 10:16:03 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali Gül, İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle buluştu
YEREL

VALİ GÜL, İMAM HATİP LİSESİ'NDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Sivas'ta Dekoratif Sanatlar Sergisi açıldı
YEREL

SİVAS'TA DEKORATİF SANATLAR SERGİSİ AÇILDI
&quot;Diriliş Ertuğrul&quot; dizisinin balta ve kılıçları Sivas'tan
YEREL

"DİRİLİŞ ERTUĞRUL" DİZİSİNİN BALTA VE KILIÇLARI SİVAS'TAN
Otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı
YEREL

OTOMOBİL TARLAYA DEVRİLDİ: 3 YARALI
Taha Akgül'ün adı spor salonuna verildi
YEREL

TAHA AKGÜL'ÜN ADI SPOR SALONUNA VERİLDİ
Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SİVAS'TA FETÖ/PDY OPERASYONU
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Sivas'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL

SİVAS'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Koyulhisar'da Gönelli Deresi'nin ıslah çalışması başladı
YEREL

KOYULHİSAR'DA GÖNELLİ DERESİ'NİN ISLAH ÇALIŞMASI BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ardahan'da yüzlerce kişi 'Rus General' tabutunu görmeye koştu
GÜNDEM

YÜZLERCE KİŞİ ORAYA KOŞMUŞTU! TABUTTAKİ GENERAL O MU?

 1
  • 2 Ünlü şarkıcının klasik arabası
  • 3 Kıyamet çukuru diyorlar ama işte işin aslı!
  • 4 Türkler hakkında ilginç bilgiler!