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Biga'da insan kaynakları zirvesi

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:08
Biga'da insan kaynakları zirvesi
Biga'da insan kaynakları zirvesi

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler(BİİB) Fakültesi Bakış Açısı ve Koordinasyon Topluluğu (BAKOT) tarafından öğrencilere yönelik 'insan kaynakları zirvesi' konulu panel düzenlendi.
Panele konuşmacı olarak Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkanı İsmail Işık, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler(BİİB) Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Gümüş, İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yardımcı Doç. Dr. Erdal Aydın, Kale seramik İnsan Kaynakları Müdürü Murat Ergün, Doğtaş-Kelebek Mobilya İnsan Kaynakları Müdürleri Ümit Demirhan ve Levent Burucu katıldı.
Panelde konuşan Doğtaş-Kelebek Mobilya İnsan Kaynakları Müdürü Levent Burucu, "İşletmeler öncelikle kar etme amacı ile kurulmuş işletmelerdir. Bir işletmenin dörtte bir giderleri insan kaynaklarına ayrılmıştır. En büyük katkı sağlayacak değerlerin bir tanesi insan kaynaklarıdır. Doğru bir organizasyon şaması hazırlamamız ve doğru bir bütçe oluşturmamız gerekiyor. Doğru yerde doğru kişileri yerleştirmeliyiz. Yetkinlikler eksik olduğu bir problemdir. Ama yetkinlikleri fazla olan bir kişiyi o kadar yetkinliğe gerek olmayan bir noktaya yetiştirmeyi de doğru bulmuyoruz. Çalışanın tutundurulması çok önemli bir konudur. Memnun edip tutundurabiliyorsanız devamlılığı sağlayabiliyorsanız, insan kaynakları yönetiminde başarılı olacaksınız" diye konuştu. Neden İnsan Kaynakları önemlidir konusuna da değinen Burucu, "Şimdiden kendinizi o günlere hazırlamalısınız. Hepiniz bir gün yönetici olmak istiyorsanız kendi kariyer planınızı yapmalısınız. Haklarınızı bilmeniz ve savunmanız gerekiyor. Duygularınızla değil adaletle hareket etmelisiniz" dedi.
(GD)

27.04.2017 10:16:08 TSI
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