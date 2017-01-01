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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Muğla'da 45 FETÖ'cü polis açığa alındı

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:12
Muğla'da 45 FETÖ'cü polis açığa alındı

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün sözde emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Muğla'da 45 polis açığa alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünce FETÖ'nün sözde emniyet mahrem yapılanmasına ilişkin olarak sabah saatlerinde 81 il ve ilçelerinde 8 bin 500 polisle eş zamanlı olarak başlayan eş zamanlı operasyon neticesi Muğla'da da çeşitli adreslerde çalışma yapıldı. Operasyon kapsamında Muğla'da 45 polisin açığa alındığı öğrenildi.
(BT-Y)

27.04.2017 10:18:17 TSI
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