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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Lapseki'de 23-29 Nisan kitap festivali etkinlikleri

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:12
Lapseki'de 23-29 Nisan kitap festivali etkinlikleri
Lapseki'de 23-29 Nisan kitap festivali etkinlikleri

(Fotoğraflı)

Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 23-29 Nisan Kitap Festivali etkinlikleri kapsamında öğrenciler yazarlar ve kitaplarıyla buluşuyor.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 23-29 Nisan Kitap Festivali etkinlikleri kapsamında öğrenciler yazarlar ve kitaplarıyla buluşuyor. Belediye Sahil Sosyal Tesislerinde kurulan fuar alanını ziyaret eden öğrenciler farklı türdeki yüzlerce kitapla tanışma fırsatı yakaladı. Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Bursa illerinden toplamda 9 yazarın ev sahipliği yaptığı fuara Gelibolu, Lapseki merkez, belde ve köylerden gelen yüzlerce öğrenci, belediye tarafından tesis edilen otobüslerle taşınıyor. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz yaptığı açıklamada "Belediyemiz tarafından bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle gerçekleştirdiğimiz Lapseki Kitap Festivali'ne yoğun ilgi devam ediyor. '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' sebebiyle gerçekleştirdiğimiz fuara öğrencilerimizi belediyemiz tarafından tahsis edilen otobüsler ile ulaşımlarını sağlayarak yazarlarımız ve kitaplarıyla buluşmalarını sağlıyoruz. 26-27-28 Nisan tarihlerinde Gelibolu'da okuyan öğrencilerin katılımlarını sağlayacağız. 29 Nisanda programımız sona erecek. Ben bu festivale katılımlarıyla bizleri onurlandıran yazarlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi. Yazarlar imza günü düzenleyerek öğrencilerle bir araya geldi.
(GD)

27.04.2017 10:20:40 TSI
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