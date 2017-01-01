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Vali Gül, İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle buluştu



(Fotoğraflı)



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Sivas Valisi Davut Gül, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi.

İmam Hatipliler Derneği Öncü Gençlik Grubu'nun organize ettiği programda Vali Gül ile sohbet etme imkanı bulan öğrenciler, Gül' çeşitli sorular sordu. Daha sonra Sivas'ta devam eden eğitim yatırımları hakkında bilgi veren Gül toplam miktarın 193 milyon lira olduğunu belirterek Gül, "Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'ın özel gayretiyle 2017 yılında 103 Milyon lira yatırımımız var. Bu geçmiş yıllardaki yatırımın 3-4 katı. Bu şu anlama geliyor; okullarımızdaki fiziksel eksikleri belirli bir takvim içerisinde gidereceğiz ama önceliğimiz ikili eğitim yapan okullarımız var bunu tekli eğitime geçirmek istiyoruz. Kaynaklarımızın büyük bir çoğunluğunu buna harcıyoruz." dedi.

Sivas'ta eğitim veren okulların hiç birinin diğerinden farklı olmadığını belirten Gül, "Bir okulun tabelasında yazılan şey bizim için diğerinden ayrıcalıklı da değil, öncelikli de değil."ifadelerini kullandı.

Bir öğrencinin "Sivassporla ilgili neler düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Gül,"Sivasspor iyi gidiyor. İnşallah da Süper Lig'e çıkacak. Geçtiğimiz haftalarda birçok fırsatı geri teptik maalesef. Son 4-5 haftayı iyi değerlendirseydik şuan hiçbir derdimiz olmazdı. Sivasspor'a Sivaslılar sahip çıkacak. Şehir, kulübü sahiplenecek. Geçtiğimiz hafta Eskişehirspor maçında 25 bin kişi vardı. Süper Lig'e çıkacak takımın böyle bir taraftar grubu olması lazım. Cuma gün ki maçta stadyumu tıklım tıklım doldurmamız gerekiyor. Sivasspor, Sivas'ın en değerli markası. El birliği ile destek vereceğiz, dua edeceğiz."cevabını verdi.

(UY-Y-)



27.04.2017 10:26:54 TSI

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