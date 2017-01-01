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Adıyaman Emniyet Müdürlüğünden 90 kişi açığa alındı



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle açığa alınan 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun 90'ı Adıyaman'da görev yapıyor.

667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturan FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisakı veya irtibatı olan emniyet mensupları görevden uzaklaştırıldı.

Açığa alınan polisler arasında Adıyaman Emniyet Teşkilatında görevli 1 emniyet amiri, 2 komiser, 2 komiser yardımcısı, 2 baş polis olmak üzere 90 kişi açığa alındı.

(AHM)



27.04.2017 10:28:06 TSI

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