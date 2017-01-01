27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğünden 90 kişi açığa alındı

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:20
Adıyaman Emniyet Müdürlüğünden 90 kişi açığa alındı

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle açığa alınan 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun 90'ı Adıyaman'da görev yapıyor.
667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturan FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisakı veya irtibatı olan emniyet mensupları görevden uzaklaştırıldı.
Açığa alınan polisler arasında Adıyaman Emniyet Teşkilatında görevli 1 emniyet amiri, 2 komiser, 2 komiser yardımcısı, 2 baş polis olmak üzere 90 kişi açığa alındı.
(AHM)

27.04.2017 10:28:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kahta ilçesinde refüjler yenileniyor
YEREL

KAHTA İLÇESİNDE REFÜJLER YENİLENİYOR
Samsatlı depremzedelere İşkur desteği
YEREL

SAMSATLI DEPREMZEDELERE İŞKUR DESTEĞİ
Ağrısız bir toplum için hastane eczacılarına eğitim verildi
YEREL

AĞRISIZ BİR TOPLUM İÇİN HASTANE ECZACILARINA EĞİTİM VERİLDİ
Sağlık personeline KKKA eğitimi
YEREL

SAĞLIK PERSONELİNE KKKA EĞİTİMİ
Adıyaman Belediyesinden Esentepe Mahallesine taziye evi
YEREL

ADIYAMAN BELEDİYESİNDEN ESENTEPE MAHALLESİNE TAZİYE EVİ
Öğrenciler yararına kermes düzenlendi
YEREL

ÖĞRENCİLER YARARINA KERMES DÜZENLENDİ
Uyuşturucu ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi
YEREL

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kahta'da uçurtma şenliği
YEREL

KAHTA'DA UÇURTMA ŞENLİĞİ
Satranç turnuvasına büyük ilgi
YEREL

SATRANÇ TURNUVASINA BÜYÜK İLGİ
Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ADIYAMAN MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Ardahan'da yüzlerce kişi 'Rus General' tabutunu görmeye koştu
GÜNDEM

YÜZLERCE KİŞİ ORAYA KOŞMUŞTU! TABUTTAKİ GENERAL O MU?

 1
  • 2 Ünlü şarkıcının klasik arabası
  • 3 Kıyamet çukuru diyorlar ama işte işin aslı!
  • 4 Türkler hakkında ilginç bilgiler!