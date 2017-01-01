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Gaziantep Büyükşehir ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 9 İlçede 43 araç,makine ve 95 personel ile halk sağlığını korumak için sivrisinek, karasinek, larva ve fare mücadelesi yapılıyor.

Durgun sular, fosseptikler, gübrelikler, rogarlar, inşaat alanları, dere yatakları, çöp konteynırları, çöp toplama istasyonları, harabe evler gibi sineklerin üreme ve konaklama noktalarının yıl boyunca ilaçlandığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kullanılan ilaçlar Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış çevre ve halk sağlığını korumaya yönelik ilaçlardır. Ayrıca tüm çalışanlarımız Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından eğitim almış sertifikalı uzman personeldir. Uzman ekiplerimiz tüm ilçelerde sokak sokak yaptığı kontroller sonucu yaklaşık 15 bin noktada karasinek, sivrisinek ve larva üreme noktası tespit etmiştir. Tespit edilen bu noktalar her 15 günde bir periyodik olarak ilaçlanmaktadır. Kamuya açık ve sit alanlarında üreme noktaları belirlenip, müdahale edilmektedir. Özellikle sivrisineklerin ürediği durgun suların ilaçlanmasında; özel mülkiyetlerin bodrumları ve etrafındaki lastik, varil, kova gibi su tutan malzemelerin tespiti maalesef mümkün olmamaktadır. Bu da istenilen hizmetin tam anlamıyla uygulanmasına engel olmaktadır. Halkımızdan rahat ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için özel mülklerindeki su tutan eşyaları su tutmayacak şekilde bırakması, bu mümkün değilse ilaçlanması amacıyla bizi haberdar etmelerini istiyoruz."

Sivrisinek, karasinek, larva ve fare için ilaçlama yapılıyor

Her mahallenin haftada 2 kere ilaçlandığı ifade edilen açıklamada, gece ilaçlamalarının rüzgarsız havada yapıldığı belirtildi.

İletilen şikayetlerin 24 saat içerisinde coğrafi bilgi sistemi üzerinden tespit edilerek müdahale edildiği aktarılan açıklamada, "Ancak birçok şikayet özel mülkiyet içi haşere ve yeşil alan ilaçlama talebi olmaktadır. Mücadelemiz açık alanda sivrisinek, karasinek, larva ve fare olduğunu, bunun dışındaki taleplere müdahale edemediğimizi belirtmek isteriz. Kent içindeki tüm üreme noktaları ve gelen şikayetler çeşitlerine göre coğrafi bilgi sistemi üzerinde işaretlemekte ve böylece şehrin sinek ve şikayetler açısından risk haritası çıkarılmaktadır. Yapılacak müdahalelerde harita üzerine işlenen veriler üzerinden programlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İlaçlamayla ilgisi şikayeti olan vatandaşlar, 153 hattını ve 329 00 05 nolu telefonu arayarak yardım isteyebilirler.

(OE-Y)



27.04.2017 10:36:27 TSI

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