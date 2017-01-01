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Kahta ilçesinde refüjler yenileniyor

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:29
Kahta ilçesinde refüjler yenileniyor
Kahta ilçesinde refüjler yenileniyor

(Fotoğraflı)

Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi ekiplerince çevre düzenleme kapsamında refüj yenileme çalışması gerçekleştiriliyor.
Kahta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çevre düzenleme kapsamında Hemreş Reşo Caddesindeki refüjlerde yenileme çalışması başlattı.
Kahta Belediyesi tarafından refüjler onarılırken bir yandan da refüjlere sulama sistemi de döşeniyor.
Sulama sisteminin döşenmesinin ardından ekiplerce, refüjde çimleme çalışması yapılacağı öğrenildi.
(HT-OE-Y)

27.04.2017 10:37:36 TSI
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