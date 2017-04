YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Alan, vatandaşlara çağrıda bulundu

Alan, vatandaşlara çağrıda bulundu



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Kızılay Kan Merkezi Müdürü Ömer Selim Alan, gönüllü kan bağışı konusunda açıklamalarda bulundu.

Kızılay Kan Merkezi Müdürü Ömer Selim Alan, yaklaşık 3 ay önce kent merkezine açılan Şehit Polis Memuru Hasan Bilgin'in adını taşıyan kan alma biriminin kan bağışlarını kabul ettiğini merkezde bulunan kan alma birimine gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi. Yoğun bir döneme girdiklerini ifade eden Alan, "Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Ömer Selim Alan: Şehit Polis Memurumuz Hasan Bilgin'in adını taşıyan kan alma birimimiz yaklaşık 3 aydan beri Zonguldaklı hemşerilerimizin gönüllü kan bağışlarını kabul ediyor. Hafta içi her gün 10.00-18.00 arası ve Cumartesi günü de aynı saat diliminde tüm Kızılay gönüllüsü hemşerilerimizi burada kan bağışlamaya davet ediyoruz. Gönüllü kan bağışlarını alıyoruz ve ihtiyaç anında hastanelerimizde tedavi gören vatandaşlarımızın tedavisine yardımcı olmak adına onlara yetiştirmeye çalışıyoruz. Yoğun bir döneme giriyoruz. Önümüz ramazan ayı ve ramazan ayından önce havaların ısınmasıyla beraber inşallah ilimizin tüm ilçeleri ile beldelerinde ve merkezdeki kan alma birimimizde ne kadar çok gönüllü kan bağışı toplayabilirsek ramazan ayında da inşallah kan noktasında sıkıntıyı azaltmış oluruz. Bu sebeple her gün kan alma birimimizi 3 ekiple beraber açık tutuyoruz. Hafta sonun da inşallah güzel bir etkinliğimiz olacak. Bundan sonra her hafta sonu Cumartesi günleri de dernekler, kamu kurumları, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarını burada misafir ederek gönüllü kan bağışlarını alacağız. Kan bağışı konusunda sağ olsunlar Zonguldak halkı her zamanki gibi duyarlılık gösteriyor. 3 aydan beri eski kan merkezimize oranla yüzde 100 kapasiteyi artırmış durumdayız. Eskiden 4-5 ünite kan alıyorduk şuan bu oranlar 10'a çıktı. Amacımız daha çok vatandaşı Kızılay'la tanıştırmak ve gönüllü ordumuzu büyütmek. 1 Mayıs tarihinde hep beraber işçi bayramını kutlayacağız. Pazartesi resmi tatil olması sebebiyle kan alma birimimiz saat 10.00 ile 18.00 arası açık olacak. Buradan tüm Zonguldak'taki vatandaşlarımızı 1 Mayıs günü kan alma birimimize davet ediyorum.

(SÖ-SÖ-Y)



27.04.2017 10:38:56 TSI

NNNN