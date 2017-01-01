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MTSO Nisan ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:39
MTSO Nisan ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi
MTSO Nisan ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

(Fotoğraflı)

Erdal Akbuğa
MALATYA (İHA) - Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, "Biz, coğrafi işaret olarak Türkiye'de tarım ürünleri içerisinde Aydın'ın incirinden sonra Malatya kayısısını Türkiye'de ikinci ürün olarak Coğrafi İşaret Belgesini almış olacağız" dedi.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Nisan ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. 15 Temmuz Şehitleri Meclis Salonunda Meclis Başkanı Sami Payza başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Mart ayı mizanı okunarak, oylandı.
Meclis toplantısında daha sonra MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, gündeme ilişkin konuları değerlendirerek, oda çalışmaları hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.
16 Nisan'da gerçekleştirilen referanduma değinen Erkoç, "İş dünyası olarak birinci önceliğimizin ekonomi olmasını istiyoruz. Eğer güçlü bir ekonomiye sahip olursak, bölgede söz sahibi oluruz, sıkıntılarımızı daha hızlı bir şekilde çözüme kavuştururuz. Ülkemizin etrafı ateş çemberi, ciddi anlamda sıkıntılar var. Bu işlerin üstesinden gelmenin önceliği güçlü bir ekonomidir. Ülke güçlü bir ekonomiye sahip olursa, bu işlerin üstesinden rahatlıkla geliriz" ifadelerini kullandı.
Erkoç, gündemi artık seçimlerin değil, ekonominin oluşturması gerektiğine dikkat çekerek, "Ekonomiye odaklanmamız gerekiyor. Daha çok istihdam, daha çok üretim yaparak, ülkenin kalkınmasına, gelişmesine, güçlü bir Türkiye için güçlü bir ekonomiye ihtiyacımız var. Hep istikbal hem de istikrar için ekonomi çok önemli, bu noktada iş dünyası olarak 2017 yılının çok daha verimli geçeceğini umut ediyoruz" diye konuştu.
Malatya'nın 2017 Mart ayındaki ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 artış gösterdiğini kaydeden Erkoç, "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 2017 yılı Mart ayında Türkiye'nin ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 artışla 13 milyar 616 milyar dolar oldu. Bu önemli bir gelişme. TİM verilerine göre yine Malatya'nın Mart 2017 ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 oranında artış gösterdi. Mart 2017'de Malatya'da 35 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. 2017'nin ilk üç ayında Malatya'da 92 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Geçen yılın ilk ç ayına göre yüzde 11'lik artış söz konusu. Malatya gümrüğü üzerinden yapılan ihracatın yaklaşık 15 milyon doları kuru meyve ve mamullerinde, 11 milyon doları hazır giyim ve konfeksiyonda, 1 milyon 780 bin doları su ürünleri ve hayvansal mamuller, 2 milyon 500 bin doları ise tekstil ve ham maddelerinde sağlandı" ifadelerini kullandı.
Erkoç, Mesleki Yeterlilik Belgesi teslim törenin yapıldığını anımsatarak, "Odamız ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iştiraki olan MEYBEM A.Ş. ile işbirliğiyle gerçekleştiren Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarında başarılı olan işçi kardeşlerimize sertifikaları dağıtıldı. Bu iş güvenliği ve iş sağlığı açısından önemli bir gelişmedir. Mesleki Yeterlilik Belgesi için odamıza 243 kişi başvurdu. 243 kişinin 25-28 Ocak'ta ahşap, betonarme, demirci, sıvacı, duvarcı, seramik karo kaplama, ısı yalıtım ve betoncu mesleklerinde sınavları yapıldı. Yazılı test ve mülakat ile işbaşında uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Sınavda, 159 kişi Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı, başarıl olamayan arkadaşlarımıza da tekrar sınav düzenlenecek. Ayrıca Malatya İki Kanatlı Et Üreticileri Birliği ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 5'nci komite tarafından birinci istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda kanatlı hayvan üretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. İlgili yerlere de bu sıkıntılar aktarıldı" diye konuştu.
Erkoç, Malatya kayısısının Türkiye'de ikinci ürün olarak Coğrafi İşaret Belgesini alacağını kaydederek, "Ankara Ticaret Sanayi Odası tarafından düzenlenen Türkiye'deki Coğrafi İşaret Belgesi alan ürünlerin fuarı Cuma ve Cumartesi günleri düzenlenecek. Bizde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2001 yılında Türkiye Coğrafi İşaret Belgesini almıştık. Bizde bu fuara katılacağız. Buna paralel olarak 2014 yılında Avrupa Coğrafi İşaret Belgesi içinde müracaatımızı yapmıştık. Neticede onun da askı süresi, itiraz süresi bitti. Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesini Malatya kayısısı olarak almış olacağız. Bu fuarda da yine Malatya'mızın kayısısını tanıtma noktasında girişimlerimiz oldu. Bu fuara bende katılacağım ve bir konuşma gerçekleştireceğiz. Avrupa'ya baktığımızda Fransa, 600 tane Coğrafi İşaret Belgesi ürününe sahip, yıllık 18 milyar Euro'luk ihracat gerçekleştiriyor. Yine İtalya 500'ün üzerinde Coğrafi İşaret Belgesine sahip, yıllık 12 milyar Euro'luk bir ihracat gerçekleştiriyor. Dünya pazarına baktığımızda Coğrafi İşaret Belgesiyle üretilen ürünlerin 200 milyar dolarlık bir piyasa payı olduğu açık bir şekilde ortada. Biz, coğrafi işaret olarak Türkiye'de tarım ürünleri içerisinde Aydın'ın incirinden sonra Malatya kayısısını Türkiye'de ikinci ürün olarak Coğrafi İşaret Belgesini almış olacağız" şeklinde konuştu.
(EA-OE-Y)

27.04.2017 10:47:43 TSI
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