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Gıda imalat sanayi ve karma depolama alanı için talep toplama aşamasına gelindi



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Arif Parmaksız Nevşehir'de gıda imalatı ve karma depolama alanı için talep toplama aşamasına gelindiğini kaydetti.

NTSO Başkanı Arif Parmaksız yaptığı açıklamada, "Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın talimatları ile Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Göre Kasabası Çayırlık Mahallesi'nde Gıda İmalat Sanayi ve Karma Depolama Alanı ile ilgili olarak Göre Belediye'sinin destekleri ile çalışmalara başlanılmış, TOKİ ile görüşmeler yapılmıştır. Kısa sürede alanın kurulacağı bölge ile ilgili imar çalışmaları tamamlanarak TOKİ işbirliği ile çalışmalara hız verilecektir. Bu sebeple alanda yer almak isteyen gıda imalatçıları ile depo alanına ihtiyaç duyan üyelerimizin Odamıza müracaat ederek alan talebinde bulunmaları gerekmektedir" dedi.

(COŞ-AÖ-Y)



27.04.2017 10:48:05 TSI

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