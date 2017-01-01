27 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdüründen Vali Aktaş'a ziyaret

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:41
Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdüründen Vali Aktaş'a ziyaret
Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdüründen Vali Aktaş'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, Nevşehir İl Müftü Vekili Yaşar Bolat ve beraberlerindeki heyet Vali Aktaş'ı makamında ziyaret etti.
Genel Müdür Palakoğlu, Vali İlhami Aktaş'a, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri başkanlığı olarak başkanlığın genel sosyal ve kültürel faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, Nevşehir'e yönelik yapılan hizmet ve çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Vali Aktaş ise Genel Müdür Palakoğlu'na ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti, çalışmalarında kolaylıklar diledi.
(COŞ-AÖ-Y)

27.04.2017 10:49:29 TSI
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