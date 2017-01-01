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Düzce Üniversitesi Rektörü ögrenci temsilcileriyle bir araya geldi

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:47
Düzce Üniversitesi Rektörü ögrenci temsilcileriyle bir araya geldi
Düzce Üniversitesi Rektörü ögrenci temsilcileriyle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Üniversitenin Öğrenci Konseyi Başkanlığı Üyeleri ve Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarındaki öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi.
Rektörlük Çalıştay Salonu'nda düzenlenen programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Reşat Ekinci ve Öğrenci Konseyi Başkanı Gökhan Bilü katıldı.
Düzce Üniversitesi'nde kaldırılan bütünleme sınavları ve uygulanan eğitim sistemleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, bütünleme sınavlarının akademik bir bakış açısı içermediğini ve bütünleme sınavına kalan öğrencilerin dönem içerisinde verilen dersleri tam anlamıyla öğrenemediğini belirterek finallerde başarısız olan öğrencilerin, yaz okulunda o dersi tekrar almalarının kendileri açısından daha yararlı olacağının altını çizdi.
Öğrencilerin mağdur olmaması için başarısız olunan derslerin eğitimini bulundukları illerdeki üniversitelerden de alabileceklerini vurgulayan Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, amaçlarının öğrencilerin dersleri tam anlamıyla öğrendikten sonra mezun olmaları şeklinde açıkladı.
Sürekli gelişme adına eğitimin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Çakar, zamanın yaş gözetmeksizin herkesin sürekli bir eğitim içerisinde olması gerektirdiğini ifade ederek Düzce Üniversitesi'nde "Eğitimcilerin Eğitimi" programıyla öğretim elemanlarının kurum içi eğitim aldıklarını dile getirdi.
Temsiliyetin önemine de değinen ve öğrenci arkadaşlarını temsil eden öğrencilerin kişisel düşünmemeleri gerektiğini dillendiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrenci temsilcilerinin, eğitim gördükleri birimdeki öğrencilerin isteklerini kendilerine aktarmaları gerektiğini vurgulayarak sözlerini sonlandırdı.
(TT-AY)

27.04.2017 10:55:39 TSI
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