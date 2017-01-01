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Şefkatli ellerden Biga'lı öğrencilere destek



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Çanakkale'nin Biga ilçesindeki yoksul öğrencileri de ulaştı.

Ayvalık'ta görev yaptığı dönemde ilçe halkı tarafından başarılı çalışmaları nedeniyle çok sevilen ve Çanakkale'nin Biga ilçesine atanan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen'i ziyaret eden dernek Başkanı Fatma Cavlı, Biga'daki ihtiyaç sahibi öğrencilere yaklaşık 50 çift ayakkabı bağışında bulundu.

Fatma Cavlı'yı Biga'da İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen'e yönelik gerçekleştirdiği ziyarette; Uluslar arası Kadın Sanatçılar Derneği Ayvalık Şube Başkanı Gamze Oruç Altınok ile Melas Sanatevi Sahibi eşi Ata Mahmut Altınok da yalnız bırakmadı.

Ziyaret hakkında muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen'in Ayvalık'ta son derece başarılı çalışmalara imza attığını hatırlattı.

Erkan Bilen'i yeni görev yerinde ziyaret etmişken, Biga'daki okullarda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere beraberinde ayakkabılar da getirdikleri anlatan Başkan Cavlı, "Amacımız çocuklarımızın yüzünü güldürebilmektir. Bu bağlamda, Ayvalık'ta birçok okulda sürdürdüğümüz benzeri desteklerden birazını da Biga'daki çocuklarımıza aktarmak istedik. Erkan Bilen'in çağrısıyla hem bu ulvi görevi yerine getirdik. Hem de uzun süredir göremediğimiz Erkan Bilen oğlumu da bu vesile ile ziyaret edip, yeni görevinin hayırlı, uğurlu olmasını dileyebilme şansı bulduk. Çok mutluyum. Allah yeni görevinde Erkan oğlumun yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.

Ayvalık'tan dostlarının kendisini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ise; "Fatma Cavlı ile Ata Mahmut Altınok ve değerli eşi Gamze Altınok'un Ayvalık'tan Biga'ya kadar gelip ziyaretime gelmeleri benim için son derece gurur verici bir olay oldu. Zaten Ayvalık'ta da görev yaptığım süre içerisinde özellikle 'dezavantajlı' olarak tabir ettiğimiz anne ve babası olmayan yada ekonomik durumları olumsuz olan çocuklarımız için başta Fatma Annemiz olmak üzere Ata ve Gamze Altınok ailesinin destekleriyle bu yardımları yapıyorduk. Bu dostlarımızın aynı şekilde Biga'ya gelip hem şahsıma yeni görevimde başarılar dilemeleri hem de buradaki çocuklarımızı sevindirmeleri bir eğitimci olarak benim için çok büyük bir mutluluk kaynağı oldu." dedi.

Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ve Kadın Sanatçılar Derneği Ayvalık Şubesi ve Melas Sanat Evi tarafından Biga ile Ayvalık arasında kurulan gönül köprüsünden duyduğu memnuniyeti ifade eden Erkan Bilen, "İnşallah kurulan bu köprü sayesinde çok daha güzel ve büyük projeler hazırlayarak bunları hayata geçirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

(SS-EME)



27.04.2017 10:57:01 TSI

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