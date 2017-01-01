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Akçakoca Meydanı'ndaki çalışmalar tamamlandı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın önem verdiği Tarih Koridoru Projesinin en önemli ayağını oluşturan Akçakoca Meydan düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Tarih Koridoru Projesinin en önemli ayağını oluşturan Akçakoca Meydan projesinde yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik alanda düzenlemeler yapıldı. Su deposunun Kuzey bölümünde bulunan trafo kaldırılarak bu alan sert zemin ve yeşil alan olarak düzenlendi. Alanın doğusunda bulunan tescilli ağacın çevresi de düzenlenerek dinlenme ve oturma bölümü oluşturuldu. Eski muhtarlık binasının olduğu ada da yeşil alan ve sert zemin olarak yeniden düzenlenerek, meydan alanında kot düzenlemesi yapılarak meydanın yol ile ilişkisi kademeler yapılarak sağlandı ve bu kademeler içerisinde seyir terasları oluşturuldu. Akçakoca meydanında sanatsal çalışma da yapıldı. Sanatsal çalışmalarla Şeyh Edebali, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi, Haymana Hatun gibi devlete, topluma ve dine önderlik yapmış önemli şahsiyetlerin rölyef, baskı ve öğütlerine yer verildi. Meydandaki Kuruluş Yolculuğu Sanat çalışmalarıyla toplumsal bilinçlenmeyi, geçmişi bir görsel tarih olarak gelecek nesillere aktarmanın amaçlandığı kaydedildi. Çevre düzenleme çalışmalarıyla meydana mahalleye de adını veren Akçakoca Bey'in heykeli de dikildi. Akçakoca Meydanı çevresinde sivil mimari örneklerin yanı sıra Osmanlı dönemine ait Akçakoca Dere Cami ve Süleyman Paşa Hamamı da bulunuyor.

Yakında açılışı yapılacak olan meydanla ilgili açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Akçakoca, şehrimizin tarihi en eski mahallelerinden biridir. Yaptığımız çalışmalardaki asıl amacımız şehrimizin zengin tarihini ortaya çıkarmak ve özellikle gençlerimize tarihimizi öğretmektir. Yavrularımız, geleceklerini inşa ederken geçmişlerini bilsinler ve onlardan ders alsınlar istiyoruz. Akçakoca Meydanımız şehrimize ve şehir turizmine hayırlı olsun" dedi.

(İG-AY)



27.04.2017 10:57:30 TSI

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