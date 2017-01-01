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Mazlum Çimen Nilüferlilerle buluştu



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen "Nida Ateş'le Buluşmalar", Türk müziğinin sevilen isimlerini Bursalılar ile buluşturmaya devam ediyor.

Konserin bu ayki konuğu Mazlum Çimen oldu. Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Oditoryum'da düzenlenen konser ilgi gördü. Bestekar, ses ve keman sanatçısı olmasının yanı sıra balet ve oyuncu da olan Mazlum Çimen, birçok film ve dizide müzikleriyle yer aldı. Nesimi Çimen'in oğlu olan Mazlum Çimen, konserde hayatından birçok kesitler de sundu. Sevilen eser ve bestelerini seslendiren Çimen, izleyenlerden büyük alkış alırken, Nida Ateş de eşlik ettiği parçalarla geceye renk kattı.

(MŞ)



27.04.2017 11:03:06 TSI

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