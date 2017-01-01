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Ak Parti Erzurum İl Başkanı Öz, AİÇÜ Rektör'ü Karabulut'u Ziyaret Etti

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:58
Ak Parti Erzurum İl Başkanı Öz, AİÇÜ Rektör'ü Karabulut'u Ziyaret Etti
Ak Parti Erzurum İl Başkanı Öz, AİÇÜ Rektör'ü Karabulut'u Ziyaret Etti

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Av. Ahmet Küçükler ve beraberindeki heyet Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör'ü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Karabulut, "uzun zamandan beri tanıdığım samimi dostlarımın, atandığım bu yeni görevimden dolayı beni yalnız bırakmayarak ziyaretime gelmeleri beni çok memnun etmiştir. Bu erdemli davranışlarından dolayı kıymetli dostlarıma teşekkür eder bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerim" dedi.
Heyette bulunanlar adına söz alan Mehmet Emin Öz; "Yoğun bir seçim sürecinden dolayı Sayın Rektörümüze planladığımız ziyaretimizi zamanda yapamadık. Çok değer verdiğimiz Sayın Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un Ağrı'ya güzel hizmetler vereceğine olan inancımız tamdır. Rektörümüz ile birlikte Ağrı'nın akademik başarısıyla adından söz ettiren bir üniversite olacağına inanıyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" dedi.
Daha sonra Rektör Karabulut, heyetle beraber başta Kültür ve Kongre Merkezi olmak üzere Üniversite Kampüsünü gezdiler.
(AG-AT-Y)

27.04.2017 11:06:54 TSI
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