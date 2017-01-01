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Afrikalı Öğrencilerden AİÇÜ Rektörü Karabulut'a anlamlı ziyaret

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:58
Afrikalı Öğrencilerden AİÇÜ Rektörü Karabulut'a anlamlı ziyaret
Afrikalı Öğrencilerden AİÇÜ Rektörü Karabulut'a anlamlı ziyaret

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde farklı bölümlerde öğrenim gören Afrikalı öğrenciler Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u ziyaret etti.
Afrikalı öğrencileri makamında kabul eden ve öğrencilerle sohbet eden Rektör Karabulut,, yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversitenin renkleri olduğunu söyledi. Karabulut, farklı ülke ve kültürlere sahip öğrencilerin birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşçe Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde eğitim-öğretime devam ettiklerini ve yabancı uyruklu öğrencileri birer elçi olarak gördüklerini belirtti. Gelecekte Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden mezun olacak yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversite, Ağrı ve Ülkemiz için önemli olduğunu dile getiren Rektör Karabulut, yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversitede aldıkları eğitim ve geçirdikleri zaman boyunca en iyi şekilde ağırlandıklarını ve kendini iyi yetiştiren bireyler olma yolunda kaliteli eğitimler alacaklarını sözlerine ekledi.
(AG-AT-Y)

27.04.2017 11:07:22 TSI
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