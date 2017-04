YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Antalya Toptancı Hali'nde esnafın istediği oluyor

Antalya Toptancı Hali'nde esnafın istediği oluyor

- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel:

- "Antalya Toptancı Hali'ndeki dükkanları satın almak isteyenlere satacağız almak istemeyenlere de satmayacağız"



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, esnafın isteği doğrultusunda Yukarıkocayatak'taki yeni hal projesini rafa kaldırdıklarını, Antalya Toptancı Hali'ndeki dükkanları da isteyen komisyonculara satmak üzere çalışma başlattıklarını söyledi. Türel, "Satış işlemi tamamlandıktan sonra, Antalya Toptancı Hali'nin başka bir alanda olması söz konusu olmayacak" dedi.

Antalya Toptancı Hal'de düzenlenen Tarım Sergisi törenle açıldı. Sergi açılışına, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı İsmail Yücel, Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, Antalya Toptancı Hali Yaş Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Cüneyt Doğan ve hal esnafı katıldı. Sergi açılış töreninde hal esnafına seslenen Başkan Menderes Türel, Antalya'da tarımın turizm kadar önemli bir sektör olduğunu belirterek, tarımın birçok farklı alandaki sorunlarına yüksek ilgi gösterdiklerini söyledi. Türel, Antalya'da toptancı hallerin işletmecisi olarak, hal

işletmeciliğinin sıkıntılarına, sorunlarına esnafla birlikte çözüm aradıklarını, en önemlisi eskiyen halleri yenileme ve modernize etmek için büyük bir gayretin içerisinde olduklarını kaydetti. Türel şunları söyledi: "Bu kapsamda Alanya'da 4 toptancı halimizi birleştirerek yeni bir hal kompleksi yapılması hususunda adımlarımızı attık. İnşaatımız süratle devam ediyor. Sadece Alanya Toptancı Hali'ne Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız kendi öz kaynağımızdan ayırdığımız miktar 100 milyon TL. Yıllık 35 milyon lira yatırım bütçesi olan Alanya Belediyesi'nin, bir yıllık toplam yatırım bütçesinin 3 mislini sadece Alanya Toptancı Hal kompleksi için ayırdık, harcıyoruz."



Finike hali bitiyor

Finike Toptancı Hali inşaatının yüzde 70'ler seviyesine ulaştığını belirten Türel, şöyle devam etti: "Eylül ayı gibi orada da komisyoncularımıza, üreticilerimize hallerini teslim edeceğiz. Yaklaşık 40 milyon TL'lik bir büyük hal kompleksi. Bunun dışında mevcut hallerimizin modernizasyonu büyük bir hızla devam ediyor. Gazipaşa Halimizin alt yapısına ve üst yapısına çok ciddi bir bütçe ayırdık. Korkuteli Hali'ni hızlı bir şekilde hizmete aldık. Korkuteli Hali de yine aynı şekilde şu anda çağdaş, modern, yenilenmiş görüntüsü ile gerçekten Antalya'ya yakışan bir hal haline geldi. Orada mantar üreticiliği önem arz ediyor. O sektöre de hizmet veren soğuk hava depoları ile mükemmel bir hal oldu. Kumluca'da Mavikent ve Beykonak Hallerimizi birleştirdik."



Kararı esnaf verdi

Antalya'yı yönetişimle, Antalyalılarla birlikte yönetmeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Menderes Türel, "Ben ne dersem doğrudur anlayışı bizim yönetim anlayışımız içerisinde yer almıyor. Biz her konuyu istişare ile çözmeye ve birlikte yönetmeye gayret eden bir anlayış içerisindeyiz. Antalya Toptancı Halimizin de daha modern ve çağdaş bir hal haline getirilmesi noktasında düşüncelerimiz vardı. Bunu esnaf kardeşlerimizle paylaştık, projeyi de çizdirdik. Hatta yerini de bulduk ve bütün bürokratik işlemlerini de tamamladık. Dedik ki arkadaş biz ev ödevimize çalıştık. Şimdi sıra sizde biz kararı size bırakıyoruz. Yukarıkocayatak'ta oluşturulacak yeni hal alanına taşınmak istiyorsanız bunun kararını siz vereceksiniz. Hayır taşınmak istemiyorsanız o zaman mevcut hali, birleşebilirseniz tamamını size satalım. Yani bir özel hal haline dönüştürüp, bir dernek şirketleşme marifetiyle buranın tamamının yönetimini size bırakalım dedik. Dernek Başkanınız Cüneyt Doğan sağ olsun emek gösterdi. Bir şirket kurulması, bir kamu iktisadi teşekkülü kurulması hususunda komisyoncu kardeşlerimizle konuştu. Böyle bir şirket oluşumu noktasında haldeki arkadaşlarımız bir birleşme sağlayamadı" diye konuştu.



İsteyenlere satacağız

Başkan Türel sözlerini şöyle sürdürdü: "Böyle olunca kanun aslında bize yüzde ellisini satma yetkisi veriyor. Arkadaşlarımız Pazartesi gününden itibaren burada değerli komisyoncu kardeşlerimizi ziyaret ediyorlar. Satın almak isteyenlere satacağız almak istemeyenlere de satmayacağız. Tabi inşallah satın almak isteyenler yüzde elliyle sınırlı kalır ya da altında kalır da ondan sonra bir kura sistemine başvurmayız. Ama bunun doğrusu bu hallerin tamamının satılabilmesidir. Hele mülkiyet Büyükşehir Belediyesi'ne aitse bu halin tamamının satılması hususunda bence bir kanuni engel olmamalı. Bunun çok ivedi bir şekilde çok hızlı bir şekilde çözülmesi gerekir ki bizi adaletli bir anlayış içerisinde hareket etmek durumunda bırakır böyle bir düzenleme."



Proje hazırdı

Toptancı Hal esnafıyla yaptıkları toplantıda yüzde 95'inin Serik Yukarıkocayatak'a taşınmak istemediğini gördüklerini anlatan Türel, "Ulaşım sorunu aslında olmazdı. Ama bu değişim dönüşümler hemen adaptasyon mümkün olmadığı için biraz zor oluyor. Arkadaşlarımız alışık oldukları düzenden uzaklaşmak istemediler. Aslında projemiz de hazırdı. Karar verilseydi inşaatına bile başlamıştık. Ama mademki taşınmak istemiyor esnaf, biz de başımızın üstüne dedik. Esnafımızla birlikte yönetiyoruz, onların kararıyla hareket edeceğiz dedik. Kocayatak'a taşınma fikrini bir tarafa kaldıracağız dedik" ifadelerini kullandı.



Taksitli satış

İsteyen komisyonculara dükkânlarının mülkünü satacaklarının altını çizen Başkan Türel, "Bir bedel söz konusu olacak. Halde bir komisyoncu dükkanın kaç paraya devri olduğu hepinizin olduğu gibi benim de malumum. Yani 600-700 bin liraya mülkiyet olmadan devirler söz konusu. Bu gerçekleşen rakamlar aşağı yukarı bugün için bunun piyasası bu demektir. 600- 700 bin liraya hava parası ile devredilen bir komisyoncu dükkanı var ise makul bir oranda tutalım 1 milyon lira civarında mülkiyet satışlarını muhammen bedel itibari ile tutalım. Bunun uygun ödeme koşulları ile satışa çıkaralım diye düşündük. Uygun ödeme koşullarında biz şuan 4 taksit öneriyoruz. Tabii bu konuda şunu ifade edeyim yasa ve yönetmeliklerin bize verdiği yetki kuralları dışında bir imkânımız yok. Bu bizim kendi irademize bağlı değil. Tabii ki esnafımızın en kolay ödeme koşulları ile almasını çok istiyoruz. Ama yasalar bize ödeme takvimi konusunda kamu zararı oluşturmayacak şeklinde ne kadar süre tanıyor ise ki 4 ay bu takvim içerisinde biz bu satışları gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Daha uzun bir vade olur mu olmaz mı bir kez daha şansımızı zorlayıp bakacağız" diye konuştu.



Satışa hukuki engel yok

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan satışla ilgili hukuki bir engel olmadığı yönünden görüş aldıklarını ve dükkanların yüzde 50'sinin satılabileceğini yönünde olumlu bir dönüş geldiğini söyleyen Başkan Menderes Türel, "Bununla ilgili çalışmalarımız bitiyor. Tabii bağımsız bölüm numaralarının tapuda mutlaka ayrılması lazım, çalışmayı yürütüyoruz 15 gün 20 gün içerisinde tamamlayacağız. Bunu tamamladıktan sonra satış işlemlerini zannediyorum Mayıs sonu Haziran ayı gibi isteyen komisyoncu arkadaşlarımıza yapacağız. Bir kez daha ifade ediyorum zorlama, alın baskısı yok arzu edenlere, Türkiye Cumhuriyeti'nin ay yıldızlı tapusunu komisyoncu dükkanı olarak teslim etmek üzere satış işlemlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İnşallah sizler içinde hayırlı olur."



Yeni hal planlaması rafa kalkıyor

Satış işlemi gerçekleştikten sonra artık Yukarıkocayatak'ta yeni bir hal planlamasını rafa kaldıracaklarını vurgulayan Türel, "İleride Yukarıkocayatak'ta yeni bir hal yapılması hususu gündemde olur mu? konusunu merak ettiğinizi biliyorum. Satışın ardından bunu rafa kaldırıyorum. Onu özellikle ifade edeyim. Ve dolayısıyla bugün atacak olduğumuz adım Antalya'da artık toptancı halde mülkiyet satışları yapılıyorsa, toptancı halin adresi artık kaç sene olur 50 sene mi 100 sene mi onu benim ön görebilmem mümkün değil ama çok uzun seneler bu bölge, bu alan olacaktır, burası olacaktır. İl toptancı halinin bu halin dışında başka bir hal olması söz konusu değildir. Bunu da en çok merak ettiğiniz konulardan bir tanesi olduğunu bilerek sizinle paylaşmak istedim" dedi.



Cüneyt Doğan'a tebrik

Başkan Türel konuşmasının sonunda 2 dönemdir yaptığı başkanlık görevini, taze kana ihtiyaç var diyerek yeni bir yönetime devretme kararı alan Antalya Toptancı Hali Yaş Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Cüneyt Doğan'ı kutladı. Türel, "Hem bu organizasyonda koymuş olduğu performanstan dolayı hem de hakikaten kendisine yakışan bir anlayışı ortaya koyan bu güzel davranış biçimi nedeniyle Doğan'ı tebrik ediyorum. Bu makamlarda yıllanıp kalmamak, mahkemenin kadıya mülk olmaması lazım. Değişim her zaman bir inovasyon, iyileşme ve taze kan getirir. O yüzden kendi iradesiyle yöneticilerin makamları devretmesi çok örnek bir davranıştır. Allah herkese nasip etsin bunu gibi güzel davranışları. Cüneyt kardeşimiz de bu örnek davranışı sergilediği için gerçekten her türlü takdiri hak ediyor. Bütün esnaf, komisyoncu ve üreticilerimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum" şeklinde konuştu.

