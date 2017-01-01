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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Reşadiye'de bir komiser açığa alındı

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:00
Reşadiye'de bir komiser açığa alındı

Hasan Ay
TOKAT (İHA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir komiser Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle açığa alındı.
Alınan bilgiye göre, 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Reşadiye ilçe Emniyet Amirliğinde görev yapan komiser M.T. açığa alındı.
(HA-UY-Y-)

27.04.2017 11:08:56 TSI
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