27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uşak'ta 8. Yaren Gecesi yapıldı

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:03
Uşak'ta 8. Yaren Gecesi yapıldı
Uşak'ta 8. Yaren Gecesi yapıldı

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak Baltalı Köyü Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneğinin bu yıl 8'incisini gerçekleştirdiği yaren gecesi vatandaştan yoğun ilgi gördü.
Baltalı Köyü Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneğinin, Atatürk Kültür Merkezinde, bu yıl 8'incisi düzenledi yaren gecesi, yoğun bir katılımla gerçekleşti. TRT sanatçısı Ahmet Turan Şan'ın seslendirdiği türkülerle harmanlanan gecede, yöresel ezgilere ve halk oyunlarına yer verildi. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği gecede, Başkan Cahan ve protokol üyeleri de yarenlik kültürüne özgü poşu taktı ve türkülere eşlik etti.
Bu yıl 8'inci kez düzenlenen yaren gecesi hakkında kısa bilgi veren Baltalı Köyü Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Aydın, yöresel kültürün yaşaması için bu tip etkinliklere devam edeceklerini söyledi. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın yaren gecesinin düzenlemesine katkı sağladığını anlatan Ahmet Aydın, "Sac ayağı 3'tür ve bunlardan bir tanesi olmadı mı olmaz. Sac ayaklarından bir tanesi seyircilerdir, bir diğeri ayağı biz yarenleriz ve üçüncüsü de bize hep destek olan sponsorlarımızdır. Sac ayakları, eksiksiz olursa biz yarenler sanatın gelişmesi adına her türlü faaliyeti yaparız. Tabi bizlerin daimi destekçisi olan Uşak Belediyesine ve Başkanımız Nurullah Cahan'a da teşekkürü bir borç biliriz. Başkanımızın sanata ve sanatçıya vermiş olduğu destek neticesinde biz çalışmalarımızı yapabiliyor ve bu tür etkinlikler vesilesiyle siz değerli seyircilerimizle buluşuyoruz" dedi.
Yarenlik kültürünün devamı ve gelecek nesillere aktarılması için Uşak Belediyesinin kurumsal bazda tam destek vermeye devam edeceğini belirten Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Kendi öz kültürümüzü bu tür etkinliklerle yaşatmamız gerekiyor. Baltalı Yaren ekibimizde gayretli çalışmaları ile bu kültürün yaşatılmasında büyük bir rol oynuyor. Bizler el ele verdiğimiz sürece yarenliği, en üst mertebelere çıkaracağız. Dileğimiz, Uşak gibi yarenlik kültürünün yaygın olduğu bir kentten, yeni Aşık Veysellerin yetişmesidir. Bu vesileyle kültürel etkinliklerinin yaşatılabilmesi ve yeni nesillere aktarılabilmesi için desteklerimiz sürecek" dedi.
Cahan, konuşmasının ardından, konuk sanatçı olarak katılan Ahmet Turan Şan'a seslendirdiği güzel türküler için de teşekkür etti ve günün anısına plaket ve çiçek takdim etti. Öte yandan geceye, Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Uludağ ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(EÖ-MB-Y)

27.04.2017 11:11:53 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Uşak'ta FETÖ'den 4 kişi gözaltına alınırken, 33 polis görevden uzaklaştırıldı
YEREL

UŞAK'TA FETÖ'DEN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINIRKEN, 33 POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Uşak Kaşbelen köyünde ağaç gaspları yaşanıyor
YEREL

UŞAK KAŞBELEN KÖYÜNDE AĞAÇ GASPLARI YAŞANIYOR
Uşak Belediyesinden ücretiz at ile terapi hizmeti
YEREL

UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜCRETİZ AT İLE TERAPİ HİZMETİ
Uşak Üniversitesi'nde turizm paneli
YEREL

UŞAK ÜNİVERSİTESİ'NDE TURİZM PANELİ
Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Korkmaz, Uşak Üniversitesine geri döndü
YEREL

UŞAK BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI KORKMAZ, UŞAK ÜNİVERSİTESİNE GERİ DÖNDÜ
Kent Park sayesinde depreme dayanıksız binadan kurtuldular
YEREL

KENT PARK SAYESİNDE DEPREME DAYANIKSIZ BİNADAN KURTULDULAR
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU

EN ÇOK OKUNANLAR
Türk insanı hakkında ilginç bilgiler
YAŞAM

TÜRKLER HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER!

 1
  • 2 Babasına hiç çekmemiş! Ünlü oyuncunun oğlu...
  • 3 Ünlü şarkıcının klasik arabası
  • 4 Kıyamet çukuru diyorlar ama işte işin aslı!