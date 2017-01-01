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Gölbaşı ilçesinde bulvarlarda ve parklarda peyzaj çalışması



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulvarlarda ve parklarda peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, baharın gelmesiyle yeşil olan ilçeyi daha da yeşil hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirterek ağaçların şekillendirilmesi çalışmalarının da yapıldığını söyledi.

Belediye Başkanı Özdemir, "Belediye olarak kendi seramızda yetiştirdiğimiz çiçeklerimizi refüjlere ve parklara dikmeye başladık. İlçemizin vitrini olan Adıyaman Bulvarı, Atatürk Bulvarı ve 1 Nisan Bulvarında da peyzaj çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca ilçenin muhtelif yerlerinde ağaçlandırma çalışması da yapıyoruz" dedi.

(CK-OE-Y)



27.04.2017 11:13:50 TSI

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