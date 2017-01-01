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Muş Belediyesinden yeşillendirme çalışması

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:06
Muş Belediyesinden yeşillendirme çalışması
Muş Belediyesinden yeşillendirme çalışması

(Fotoğraflı)

Uğur Ulu
MUŞ (İHA) - Muş Belediyesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelindeki yeşil alanları elden geçirmeye başladı.
Muş Belediyesi kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürürken, ilkbahar mevsiminin hazırlıklarına devam ediyor. Kış mevsimi sebebiyle kapatılan fıskiye ve çeşmeler, havaların ısındığı bugünlerde bakım ve onarımı yapılarak tekrar hizmete sunulurken, kent merkezindeki yeşil alanlar da elden geçiriliyor. Ekipler mevsimlik temizlik, çiçek dikimi ve ağaçları ilaçlamanın yanı sıra kışın hasar görmemesi için kapatılan çeşme ve fıskiyeleri açarak Muş halkının hizmetine sunuyor. İstasyon Caddesi boyunca orta refüj ve kaldırımlardaki yeşil alanların temizliğini yapan park bahçe ekipleri, çeşitli yerlerde yeşillendirme çalışmalarını da yapıyor. Çocuk oyun parklarında da genel temizlik yapan ekipler, çocukları ile birlikte vakit geçirmek isteyen vatandaşlara temiz bir ortam hazırlıyor. Ekipler, temizlik çalışmaları ile birlikte parklarda zarar gören çocuk oyun gruplarını da yeniliyor.
Çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, yoğun kar yağışı ve şiddetli soğuklarla geçirdikleri kış mevsiminin ardından yaz hazırlığını sürdürdüklerini belirterek, "Park bahçe ekiplerimiz havaların ısınması ile birlikte kentin genelinde kapsamlı bir çalışma sürdürüyorlar. Park zeminleri, çitlerin onarımı, bank ve masaların tamiri, oyun gruplarının tamiri ve boyamasını yapan ekiplerimiz kış aylarında kullanılmayan sulama sistemlerinin ve havuzların bakım, onarım ve temizliğini de yapıyor. Ayrıca ana caddelerde bulunan fıskiyeler, çeşmeler ve su giderleri de kontrol ediliyor. Parklardaki yeşil alanların devamlılığını sürdürebilmek için bitki ve ağaçlarında bakımlarını yapan ekiplerimiz parkları yaz aylarına hazırlıyor. Aynı zamanda il genelinde başlattığımız yeşillendirme çalışmalarımız da devam ediyor. Bu çalışmalar belirli periyotlarda devam edecek. Temiz ve yaşanılabilir bir Muş için halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
(UU-ŞAK-Y)

27.04.2017 11:14:04 TSI
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