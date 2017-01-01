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Yeşilhisarlı öğrenciler uluslararası festivale katıldı

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:06
Yeşilhisarlı öğrenciler uluslararası festivale katıldı
Yeşilhisarlı öğrenciler uluslararası festivale katıldı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Yeşilhisarlı öğrenciler Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivaline katılarak büyük bir başarıya imza attı.
Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Eğitim Bir Sen Yeşilhisar Temsilcisi Özay Besim, "İlçemizde öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz çok nitelikli çalışmalar yapmaktadır, bu çalışmalardan biri de Yeşilhisar Hızır İlyas Ortaokulu Müzik Öğretmeni Fatih Alkaya tarafından 21 öğrencinin katılımıyla oluşturulan ritim grubunun çalışmasıdır" dedi.
Eğitim Bir Sen Yeşilhisar ilçe Temsilcisi Özay Besim açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:
"Her yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen ve bu yıl 11.si yapılan Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivaline Kayseri'den ilk defa Kayseri'den bir katılım oldu. 200'den fazla grubun başvuruda bulunduğu ve sadece 7 grubun katılım için davet edildiği festivale katılmaya hak kazanan Yeşilhisar Hızır İlyas Ortaokulu öğrencileri Müzik Öğretmeni Fatih Alkaya yönetiminde muhteşem bir performans sergiledi. Gösterileri büyük beğeni kazanan Okulumuz 2018 yılında yapılacak festivale tekrar davet edildi."
Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Aydın Kalkan da "Festivale katılarak Kayseri'yi uluslararası bir festivalde başarılı bir şekilde temsil eden Yeşilhisar Hızır İlyas Ortaokulu öğrencilerini, grup danışmanı öğretmenimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ederim, bu çalışmaların her zaman destekçisi olmaya deva m edeceğiz" ifadelerini kullandı.
(SK)

27.04.2017 11:14:37 TSI
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