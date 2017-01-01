27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gölbaşı Belediyesinden örnek davranış

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:07
Gölbaşı Belediyesinden örnek davranış
Gölbaşı Belediyesinden örnek davranış

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'in talimatıyla ilçede böcek, kedi ve köpeklerin su ve mamaya daha kolay şekilde erişimlerini sağlamak adına, parklara beslenme terminalleri yerleştirildi.
Gölbaşı Belediyesi, parklarda bulunan otomatik su kaplarının yanına mama kapları da yerleştirildi. Yerleştirilen su ve mamalarla sokakta yaşayan hayvanlar daha hijyenik bir ortamda ve kontrollü beslenmeleri sağlanması hedefleniyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana hayvan severlerle ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu dünyada, can dostlarımızla birlikte yaşıyoruz. Hepimizin kapısının önünde bir kedisi vardır. Şimdi onlar için parklarımıza mama kabı da koyduk. Biz belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Bu noktada hayvan severlere de önemli görevler düşüyor. Bu kapları boş bırakmayalım. Markete alışverişe gittiğimizde onları da unutmayalım. Sokak köpeklerini kısırlaştırarak kontrolsüz üremenin önüne geçiyoruz. Uzmanlar da bunu tavsiye ediyor. Kısırlaştırma işlemi ile birlikte can dostlarımız birçok hastalıktan da korunmuş oluyor" dedi.
(CK-OE-Y)

27.04.2017 11:15:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Asansörde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
YEREL

ASANSÖRDE MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI
Gölbaşı ilçesinde bulvarlarda ve parklarda peyzaj çalışması
YEREL

GÖLBAŞI İLÇESİNDE BULVARLARDA VE PARKLARDA PEYZAJ ÇALIŞMASI
Kahta ilçesinde refüjler yenileniyor
YEREL

KAHTA İLÇESİNDE REFÜJLER YENİLENİYOR
Adıyaman Emniyet Müdürlüğünden 90 kişi açığa alındı
YEREL

ADIYAMAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN 90 KİŞİ AÇIĞA ALINDI
Samsatlı depremzedelere İşkur desteği
YEREL

SAMSATLI DEPREMZEDELERE İŞKUR DESTEĞİ
Ağrısız bir toplum için hastane eczacılarına eğitim verildi
YEREL

AĞRISIZ BİR TOPLUM İÇİN HASTANE ECZACILARINA EĞİTİM VERİLDİ
Sağlık personeline KKKA eğitimi
YEREL

SAĞLIK PERSONELİNE KKKA EĞİTİMİ
Adıyaman Belediyesinden Esentepe Mahallesine taziye evi
YEREL

ADIYAMAN BELEDİYESİNDEN ESENTEPE MAHALLESİNE TAZİYE EVİ
Öğrenciler yararına kermes düzenlendi
YEREL

ÖĞRENCİLER YARARINA KERMES DÜZENLENDİ
Uyuşturucu ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi
YEREL

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kahta'da uçurtma şenliği
YEREL

KAHTA'DA UÇURTMA ŞENLİĞİ
Satranç turnuvasına büyük ilgi
YEREL

SATRANÇ TURNUVASINA BÜYÜK İLGİ
Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ADIYAMAN MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk insanı hakkında ilginç bilgiler
YAŞAM

TÜRKLER HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER!

 1
  • 2 Babasına hiç çekmemiş! Ünlü oyuncunun oğlu...
  • 3 Ünlü şarkıcının klasik arabası
  • 4 Kıyamet çukuru diyorlar ama işte işin aslı!