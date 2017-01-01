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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Büyükşehir Sancaktar Mezarlığında düzenleme çalışması yapıyor

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:11
Büyükşehir Sancaktar Mezarlığında düzenleme çalışması yapıyor
Büyükşehir Sancaktar Mezarlığında düzenleme çalışması yapıyor

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya'nın en eski mezarlıklarından birisi olan Sancaktar Mezarlığında, Büyükşehir Belediyesi tarafından, yol ve istinat duvar düzenlemelerinin yanı sıra aydınlatma çalışması yapılıyor.
Malatya genelindeki mezarlıklarda çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmaları yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi, yıllardır hiçbir çalışmanın yapılmadığı Sancaktar Mezarlığında düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Sancaktar Mezarlığında yapılan düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Sancaktar Mezarlığındaki inceleme gezisine Başkan Ahmet Çakır'ın yanı sıra Genel Sekreter Ercan Turan, MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun ve ilgili şube müdürleri katıldı.
"4 bin metrekare kilit taşı döşendi"
Mezarlıklarda yapılan çalışmalara ayrı bir önem verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, "Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya genelinde bulunan mezarlıklarda çalışmalar yürütmekteyiz. Sancaktar Mezarlığımız Malatya'nın en eski mezarlıklarından birisi. Bu mezarlık içerisinde 3 mahallemizin yoğun olarak kullandığı bağlantı yolları bulunuyor. Hem yaya hem de araç trafiğinin yoğun olduğu bu yollarımızın daha kullanışlı bir hale gelmesi için başlatmış olduğumuz proje kapsamında yollar genişletilerek, 4 bin metrekare kilit taşı döşenip yollar yeniden düzenlendi. Eski taş duvarlar yıkılarak, 2 bin metre perde duvar çalışması ve duvar üzerine korkuluk yapıldı. Çalışmaların tamamlandığı bağlantı yollarında herhangi bir kazanın yaşanmaması için aydınlatma çalışmaları yapılarak bakımlı bir hale getirildi. Yıllardır hiçbir çalışmanın yapılmadığı Sancaktar Mezarlığı yapılan çalışmalarla güzel bir görünüme kavuşmuş oldu. Çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
(BT-OE-Y)

27.04.2017 11:20:24 TSI
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