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Esentepe Konağı bitiyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi Başkanı Tütüncü, Esentepe Amir Ateş Semt Konağı'nın inşaat sürecinin bitmek üzere olduğunu açıkladı.

Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, eğitim, sanat, kültür ve sosyal alan olarak kullanılacak Esentepe Amir Ateş Semt Konağı'nın çok yakında hizmete gireceğini müjdeledi.

Mülkiyet sorunlarını geride bırakırken eş zamanlı olarak yeni yatırımların projelerini üreten Tütüncü ve ekibi, bunlardan biri olan konağın inşaat sürecini birlikte teftiş etti.



Vatandaşın beğendiği hizmet

Mahallelere yönelik ön önemli hizmetlerin mekanının semt konakları olduğunu belirten Başkan Tütüncü, bu tesislerin sayısını sürekli arttırdıklarını söyledi. Kadın, çocuk ve erkeklerin yararlanabileceği çekim merkezi olan konakların, sanat ve eğitimin yanında sosyal ekinlikleri yapabilme imkanı da sağladığını anlatan Tütüncü, bu yöndeki çalışmaların beğenildiğini söyledi.



Çekim merkezi

Esentepe Mahallesine kazandırılan konağın da tamamlanmak üzere olduğunu belirten Tütüncü, birkaç ay içinde burayı tamamlayarak halka açacaklarını duyurdu. Çamlıbel, Göçerler ve Erenköy Mahallelerinin de yaralanacağı konağa Esentepe Mahallesi Muhtarlığını da dahil edeceklerini duyuran Tütüncü, böylelikle mahallenin komple hizmetinde bir çekim merkezi oluşturduklarını söyledi.

(SÇ-SÇ-Y)



27.04.2017 11:23:20 TSI

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