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Lise öğrencileri güvenli trafik için tanıtım filmi hazırladı



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar İbrahim Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri kamu spotu ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında, "Trafikte Gençlik Hareketi" tanıtım filmi ve broşür hazırladı.

Hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen cep telefonu ve sosyal medya alışkanlığı uzmanların tüm uyarılarına rağmen birçok ciddi kazalara neden olmaya devam ediyor. Bu konuda kolları sıvayan İbrahim Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Trafikte gençlik hareketi kapsamında "Trafikte Kaldır Başını" el broşürleri ve kısa tanıtım filmi hazırladılar. Proje kapsamında grafik tasarım öğretmeni Sibel Yılmaz ve öğrencileri Ayfer Cankır, Azize Koç, Gülser Elif Kavak, Kübra Akbunar, Yağmur Fulya Öztürk bazı çalışmalar yapmaya başladı. Trafikte cep telefonu kullananları uyarmak için hazırlanan afiş, broşür, tanıtım filmi gibi çalışmalarla 15-30 yaş gurubunu kapsayan yaya ve sürücüleri uyarmak için kolları sıvadılar. Kamu spotu çekimlerine AKÜ Sinema Televizyon bölümü öğrencileri ve IDEAS Ajansta destek verdi. Bu çalışmalarda çarpıcı bilgilere de yer vermeyi ihmal etmediler.

(GC-



27.04.2017 11:32:47 TSI

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