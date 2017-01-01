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Motosiklette güvenilir sürüş teknikleri anlatıldı



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da motor tutkunlarına, motosiklette güvenilir sürüş teknikleri anlatıldı.

Elazığ Motosiklet ve Motor Sporları Kulübü tarafından, motor tutkunlarına yönelik güvenilir sürüş eğitimi verildi. Medical Park Elazığ Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleşen eğitmen Serhat Kılavuz tarafından verilen eğitime, Elazığ Motosiklet ve Motor Sporları Kulübü Başkanı Serdar Sertdemir, Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız ve motor tutkunları katıldı.

Elazığ Motosiklet ve Motor Sporları Kulübü Başkanı Serdar Sertdemir , Motosiklet kullanıcılarının kurallara uymaları konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verdiklerini söyledi.

Motosiklette güvenilir sürüş teknikleri konusunda yapılan toplantıya ev sahipliği yaptıklarını aktaran Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız, " Amacımız motosiklet sevenlere güvenli motosiklet kullanmaları konusunda eğitmen Serhat Kılavuz'un tecrübelerini iletmesi noktasında yardımcı olmaktır "şeklinde konuştu.

Motor tutkunlarına eğitim vermelerindeki sebeplerinin güvenli motosiklet kullanımı hakkında teknik bilgiler paylaşmak olduğunu belirten eğitmen Serhat Kılavuz, "Eğitimlerimizde ki amacımız motosiklet kullanırken güvenli olmak ve trafikte diğer tehlikelere karşı önlem almak"diye bilgi verdi.

Program, eğitmen Kılavuz'un motor tutkunlarına güvenilir sürüş tekniklerini anlatması ile sona erdi.

(YÖ-HİV-Y)



27.04.2017 11:34:52 TSI

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