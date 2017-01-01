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Hisarcık'ta 'Veli İletişim Programı' projesi



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet ilkokulunda 'Veli İletişim Programı' Projesi kapsamında öğrenci velileriyle toplantı gerçekleştirildi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2016/2017 Eğitim Öğretim Yılında uygulamaya konulan "Veli İletişim Programı" Projesi kapsamında Hisarcık Cumhuriyet ilkokulunda tüm öğrenci velilerinin katılımıyla Rehber Öğretmen Demet Bozkurt tarafından "Çocukta Davranış Bozuklukları ve Baş Etme Yöntemleri" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Yetkililer, Veli İletişim Programıyla; Veli - öğretmen, veli - öğrenci, veli - okul yönetimi arasında iletişiminin artırılması, velilerin eğitim konusunda daha fazla bilgi sahibi olmalarının sağlanması, velilerin çocuklarının eğitimleri konusunu daha çok sahiplenmesi ve bu konuda okullar ile işbirliği içerisinde olmasının amaçlandığını belirttiler.(MA-EFE)



27.04.2017 11:35:57 TSI

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