27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hisarcık'ta 'Veli İletişim Programı' projesi

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:27
Hisarcık'ta 'Veli İletişim Programı' projesi
Hisarcık'ta 'Veli İletişim Programı' projesi

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet ilkokulunda 'Veli İletişim Programı' Projesi kapsamında öğrenci velileriyle toplantı gerçekleştirildi.
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2016/2017 Eğitim Öğretim Yılında uygulamaya konulan "Veli İletişim Programı" Projesi kapsamında Hisarcık Cumhuriyet ilkokulunda tüm öğrenci velilerinin katılımıyla Rehber Öğretmen Demet Bozkurt tarafından "Çocukta Davranış Bozuklukları ve Baş Etme Yöntemleri" konulu toplantı gerçekleştirildi.
Yetkililer, Veli İletişim Programıyla; Veli - öğretmen, veli - öğrenci, veli - okul yönetimi arasında iletişiminin artırılması, velilerin eğitim konusunda daha fazla bilgi sahibi olmalarının sağlanması, velilerin çocuklarının eğitimleri konusunu daha çok sahiplenmesi ve bu konuda okullar ile işbirliği içerisinde olmasının amaçlandığını belirttiler.(MA-EFE)

27.04.2017 11:35:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hisarcık yıllar sonra leylek gördü
YEREL

HİSARCIK YILLAR SONRA LEYLEK GÖRDÜ
Kan bağışına yoğun ilgi gösterdiler
YEREL

KAN BAĞIŞINA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİLER
Gediz yaşam parkında renk cümbüşü
YEREL

GEDİZ YAŞAM PARKINDA RENK CÜMBÜŞÜ
Marmara Üniversitesi öğrencilerinden kitap ve malzeme yardımı
YEREL

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN KİTAP VE MALZEME YARDIMI
Kaymakam Türker Çağatay Halim: Simav'da 50 kilometre sıcak asfalt çalışması yapılacak
YEREL

KAYMAKAM TÜRKER ÇAĞATAY HALİM: SİMAV'DA 50 KİLOMETRE SICAK ASFALT ÇALIŞMASI YAPILACAK
Başkan Cavit Erdoğan: Belediye personelim cansiparane bir çalışma yapıyor
YEREL

BAŞKAN CAVİT ERDOĞAN: BELEDİYE PERSONELİM CANSİPARANE BİR ÇALIŞMA YAPIYOR
200 yıllık çeşme yenilendi
YEREL

200 YILLIK ÇEŞME YENİLENDİ
Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir: Etkin ve süratli olmalıyız
YEREL

KÜTAHYA VALİSİ AHMET H. NAYİR: ETKİN VE SÜRATLİ OLMALIYIZ
Domaniçli Veli Çelik konserlere hazırlanıyor
YEREL

DOMANİÇLİ VELİ ÇELİK KONSERLERE HAZIRLANIYOR
Aslanapa Ortaokuluna ödül
YEREL

ASLANAPA ORTAOKULUNA ÖDÜL
Fatih Köse: Zafer Meydanında buluşalım
YEREL

FATİH KÖSE: ZAFER MEYDANINDA BULUŞALIM
Hisarcık'ta 'Şükür Duası' hazırlıkları başladı
YEREL

HİSARCIK'TA 'ŞÜKÜR DUASI' HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Okulda her sabah spor
YEREL

OKULDA HER SABAH SPOR
AFAD'a araç takviyesi
YEREL

AFAD'A ARAÇ TAKVİYESİ
Altın madeni işçileri, Emet Bor İşletmesinde
YEREL

ALTIN MADENİ İŞÇİLERİ, EMET BOR İŞLETMESİNDE
Gönüllü insanlar onlarca fidan dikti
YEREL

GÖNÜLLÜ İNSANLAR ONLARCA FİDAN DİKTİ
Simav'dan Çanakkale'ye 100 vefalı öğrenci
YEREL

SİMAV'DAN ÇANAKKALE'YE 100 VEFALI ÖĞRENCİ
Simav'da tasavvuf müziği gecesi
YEREL

SİMAV'DA TASAVVUF MÜZİĞİ GECESİ
Milletvekili Nazlı'dan '30 kuş' şiirini seslendiren öğrenciye hediye
YEREL

MİLLETVEKİLİ NAZLI'DAN '30 KUŞ' ŞİİRİNİ SESLENDİREN ÖĞRENCİYE HEDİYE
Kütahya'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü
YEREL

KÜTAHYA'DA OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI: 1 ÖLÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk insanı hakkında ilginç bilgiler
YAŞAM

TÜRKLER HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER!

 1
  • 2 Babasına hiç çekmemiş! Ünlü oyuncunun oğlu...
  • 3 Ünlü şarkıcının klasik arabası
  • 4 Kıyamet çukuru diyorlar ama işte işin aslı!