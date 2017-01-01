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Kan bağışına yoğun ilgi gösterdiler



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay arasında düzenlenen kan bağışı kampanyasına Kütahya Merkez Fatih Ortaokulu personeli ile öğrenci velileri büyük ilgi gösterdi.

Okul çok amaçlı salonunda yapılan kan verme işlemi yoğun ilgi gördü. Kan verme işlemi bittikten sonra Okul aile birliği tarafından velilere ve personele lokma ikram edildi. Okul Müdürü Salih Sebahattin Ener, kan bağışında bulunan veli ve personele teşekkür ederek kan bağışının önemine değindi. (Tİ - EFE)



27.04.2017 11:36:17 TSI

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