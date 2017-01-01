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Batman'da 42 kişiye kumar cezası



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'da polisin yaptığı kumar operasyonunda 4 işyeri mühürlendi. Operasyonda, kumar oynayan 42 kişiye 227'şer TL ceza kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri ihbar üzerine kumar oynandığı tespit edilen umuma açık işyerlerine operasyon yaptı. Operasyonda, 4 işyeri mühürlenirken, kumar oynadığı tespit edilen 42 kişiye 227'şer TL ceza kesildi. İşyeri sahibi şahıslar hakkında da adli ve idari yönden işlem başlatıldı. Operasyonlarda, 3 adet tombala makinası, 4 adet televizyon, 2 adet kamera, 140 TL para ve kumar oynanması için hazırlanmış diğer malzemeler ele geçirildi.

(MŞY-MP-Y)



27.04.2017 11:38:54 TSI

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